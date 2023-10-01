Dnestr.TV

 
0

В Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому

В Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому
фото: Freepik

В Украину завезли опасный кофе из Германии, который способен вызвать тяжелые осложнения и даже привести к коме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Служба отмечает, что через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов поступило сообщение от 10 октября 2023 года об обнаружении хлорпирифоса в органическом зеленом кофе (происхождении из Гондураса), которое экспортировалось из Германии.

Отмечается также, что отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а получатель в Украине - ООО "Кофитон", Киев.

Чем опасен хлорпирифос

Хлорпирифос применяется как контактный инсектицид широкого спектра. Он уничтожает насекомых на люцерне, цитрусовых, хлопчатнике, плодовых и других культурах.

Это вещество, попадая в организм человека, вызывает острые нарушения работы центральной нервной системы. А именно:

головную боль

судороги

нарушение сознания, что может привести к глубокой коме.

Хлорпирифос имеет 2 класс опасности для человека, препараты на его основе относятся ко 2 и 3 классу.

Что делать, если обнаружили опасный товар

Украинцев призывают быть осторожными и не покупать данный товар. А в случае обнаружения этого кофе обязательно уведомить Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого можно оставить электронное обращение или позвонить в региональное отделение.

При этом в службе не сообщили, в каких городах может быть этот товар на прилавках магазинов и как выглядит этот кофе.

  • Вчера, 16:14
  • DTV
  • Просмотров: 99
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна