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Ночная рыбалка закончилась трагедией
фото: mvdpmr
Как сообщает пресс-служба МВД утром 12 октября бендерчанин поехал на берег Днестра в селе Парканы навестить своего друга, который накануне уехал на ночную рыбалку.
Но на месте увидел только его автомобиль и рыболовные снасти.
Тело 71-летнего мужчины он обнаружил в воде, в 30 метрах вниз по течению реки. Вызвал милицию и спасателей.
Тело бендерчанина без признаков насильственной смерти из Днестра извлекли специалисты бендерского аварийно-спасательного подразделения.
Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
- Вчера, 16:47
- DTV
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