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Ночная рыбалка закончилась трагедией

Ночная рыбалка закончилась трагедией
фото: mvdpmr

Как сообщает пресс-служба МВД утром 12 октября бендерчанин поехал на берег Днестра в селе Парканы навестить своего друга, который накануне уехал на ночную рыбалку.

Но на месте увидел только его автомобиль и рыболовные снасти.

Тело 71-летнего мужчины он обнаружил в воде, в 30 метрах вниз по течению реки. Вызвал милицию и спасателей.

Тело бендерчанина без признаков насильственной смерти из Днестра извлекли специалисты бендерского аварийно-спасательного подразделения.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

  • Вчера, 16:47
  • DTV
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