Программа бюджетного кредитования молодых семей и специалистов на улучшение жилищных условий действует в Приднестровье с 2009 года. Такой займ выдается в сумме 100 тыс. рублей на пять лет под один процент годовых. За время реализации проекта собственным жильем обзавелись несколько сотен семей. На сегодняшний день действующий порядок и условия предоставления государственной помощи потеряли свою актуальность. Это связано с повышением цен на рынке недвижимости.
В данной связи Правительство внесло соответствующие изменения в Постановление «Об установлении единого порядка и условий предоставления на территории ПМР бюджетных кредитов молодым семьям и молодым специалистам». На прошедшем сегодня заседании разработанные предложения представил Вице-премьер Виктор Таранов.
Так, [b]размер доступной суммы кредита увеличен до 160 тыс. рублей[/b]. Кроме того, скорректированы и условия для получения бюджетного займа. Претендовать на госпомощь может один из супругов при условии, что у обоих отсутствует жилье, принадлежащее им на праве собственности в течение трех лет. Исключением является комната в общежитии и долевая собственность менее 12 квадратных метров от общей площади жилого помещения. Это связано с тем, что наличие у заявителя любой недвижимости, в которой проживание семьи невозможно, лишает его права воспользоваться бюджетным кредитом, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
Представленные меры позволят охватить большее количество нуждающихся в улучшении жилищных условий и оказать государственную поддержку молодым семьям и специалистам. Поддержанные членами Правительства нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.
Необходимо отметить, что [b]новый механизм был подготовлен по ходатайству государственной администрации Бендер[/b]. В настоящее время в городе отсутствует очередь на получение бюджетного кредита, но у молодых семей есть серьезная потребность в таком виде поддержки.
[b Ёмкость программы лечения за пределами республики предложено увеличить[/b]
Министерство здравоохранения ежегодно фиксирует рост численности граждан, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую на данный момент не могут оказать в Приднестровье. Динамика заболеваемости населения требует увеличения финансирования профильной программы. В прошлом году в иностранных клиниках прошли лечение 1090 человек. За девять месяцев 2023 года уже направлены 685 человек. В массе своей это онкологические пациенты, люди с острым коронарным синдромом, а также дети, которые нуждаются в оказании специфической медпомощи.
«Мы предлагаем увеличить лимиты финансирования на лечение за пределами на общую сумму 1,4 млн рублей. Связано это с тем, что тех лимитов, которые были предусмотрены на текущий год, а это чуть более 33 млн рублей, не достаточно для того, чтобы мы охватили до конца года всех пациентов, которые нуждаются в лечении за пределами», — цитирует главу Минздрава Кристину Албул пресс-служба Правительства
В качестве источника финансирования есть возможность использовать средства, сэкономленные от оказания ряда медицинских услуг. Все инициативы по перераспределению лимитов Правительство отразило в законопроекте, предусматривающем внесение изменений в Закон «О бюджете». Документ вскоре направят в Верховный Совет, где будет принято окончательное решение по предложениям исполнительной ветви власти.
«Хочу обратить внимание, что это средства, не возникшие от снижения количества оказанных услуг, а сэкономленные за счет снижения стоимости медуслуг», — подчеркнул Александр Розенберг.
В то же время Премьер нацелил профильное ведомство на развитие внутренней системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это позволит не только совершенствоваться нашим узким специалистам, оперативно помогать пациентам, но и станет источником дополнительного финансирования отечественного здравоохранения.
Кроме того, в ходе обсуждения вопросов Минздрава говорили и об оптимизации отрасли. Так, в целях совершенствования деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы проводится реорганизация отдельных центров гигиены и эпидемиологии. В настоящее время предлагается рассмотреть возможность присоединения Каменского центра гигиены и эпидемиологии к Рыбницкому филиалу. В связи с этим установлена единая должность – главный государственный санитарный врач по Рыбницкому району и городу Рыбница, по Каменскому району и городу Каменка.
Данная реорганизация позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета, запланированные на финансирование деятельности указанных ведомств, усилить контроль за их работой в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и повысить эффективность использования госимущества. Благодаря внедрению современных цифровых технологий и ведомственного электронного документооборота механизм удаленного взаимодействия подразделений значительно упрощен.
[b]Качественное водоснабжение сел и поселков возможно в среднесрочной перспективе[/b]
На заседании Правительства рассмотрели проект Государственной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения сел и поселков Республики на 2024-2028 годы». Представляя документ, Первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что ГЦП была разработана в рамках Стратегии развития Республики на 2019-2026 годы и направлена на улучшение качества жизни населения и обновление инфраструктуры жилищно-коммунальных систем.
Программа призвана обеспечить более 12,5 тысяч потребителей, проживающих в сельской местности, высококачественной питьевой водой. При этом предполагаемое увеличение объемов водопотребления составит около 1 млн кубических метров в год. Для реализации поставленных целей предусмотрены не только ремонт и модернизация, а также строительство новых объектов. Также Сергей Оболоник отметил, что 98% мероприятий сформированы на основании обращений граждан, остальные – по поручениям Президента, Председателя Правительства, по итогам встреч с местными Советами или активной общественностью регионов.
«Также при выборе объектов водоснабжения и включении их в перечень мероприятий в первую очередь учитывалась необходимая потребность в питьевом водоснабжении в населенных пунктах. Также принимали во внимание техническое состояние систем централизованного водоснабжения. Приоритет при выборе объектов отдавался сельским населенным пунктам, не обеспеченным централизованным водоснабжением, более того отмечу, с учетом изменения водоносных горизонтов, вообще не обеспеченным водой из раннее существовавших колодцев», — рассказал Сергей Оболоник.
Госпрограмма решит не только проблему с отсутствием централизованного водоснабжения, но и уменьшит потери воды. Сегодня из-за изношенности систем водоснабжения потери составляют порядка половины подаваемых объемов. Также в ряде населенных пунктов питьевая вода не соответствует нормам качества.
В целом [b]в перечень объектов включены 32 населенных пункта, из которых 29 – это села и поселки районов республики. Рассчитана программа на пять лет, для ее реализации из госбюджета потребуется порядка 60 млн рублей.[/b]
В свою очередь Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг акцентировал внимание присутствующих на необходимости применения бережного и рационального подхода к использованию питьевой воды.
В целом представленную сегодня госпрограмму члены Правительства единогласно поддержали. В ближайшее время инициатива будет направлена в Верховный Совет для изучения.