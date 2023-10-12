фото: Армия обороны Израиля (idf.il) Истребители F-35 ВВС Израиля
Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после удара израильских Военно-воздушных сил. Об этом 12 октября сообщило сирийское агентство SANA, передаёт gazeta.ru
«Примерно в 13:50 по мск, сегодня днем израильский враг одновременно осуществил воздушную агрессию с применением залпов ракет по международным аэропортам Алеппо и Дамаска, что привело к повреждению взлетно-посадочных полос аэропортов и вывело их из строя», — сообщил военный источник агентства.
Собеседник указал, что войска Сирии будет продолжать преследовать израильские вооруженные формирования на своей территории.
Ранее в этот день ряд СМИ сообщили, что аэропорты Дамаска и Алеппо подверглись атакам Израиля. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) позднее подтвердила удары по воздушным гаваням, назвав их ответом на минометный обстрел со стороны Сирии.
10 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об обстреле со стороны Сирии. Некоторые снаряды попали на израильскую сторону, некоторые — на незаселенную местность. О пострадавших не сообщалось.
Ранее международный аэропорт Алеппо неоднократно подвергался авиаударам со стороны Израиля. Военно-политическое руководство еврейского государства информацию о нанесении ударов по целям в Сирии, как правило, не комментирует.
С 2011 года Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанской «Хизбаллы». Израильская авиация постоянно расширяла географию своих ударов, охватывая ими северные, центральные, восточные и южные районы арабской республики, включая пригороды Дамаска и отдельные участки сирийско-иракской границы.
На фоне нынешней эскалации вокруг сектора Газа делались предположения, что Израиль на время перестанет атаковать территорию Сирии, однако данный прогноз, похоже, не подтверждается, пишет eadaily.com
Президент Израиля ответил на обвинения в военных преступлениях в Газе
Израиль действует в секторе Газа в соответствии с международным правом. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на брифинге, передает CNN, сообщает РБК
«Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал он.
Отвечая на вопрос журналистки CNN о «коллективном наказании» гражданских лиц в секторе Газа за действия ХАМАС, Герцог назвал обвинения «полностью выходящими из контекста». Журналистка назвала действия Израиля военным преступлением.
Израиль продолжает наносить артиллерийские и авиаудары по Газе. Целые районы превращаются в груды камней и осколков.
По данным Минздрава анклава, на данный момент известно о 1 417 погибших палестинцах, и 6 268 раненых.
Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады, пока ХАМАС не освободит израильских заложников. Об этом заявил глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац в соцсети X (Twitter), передаёт РБК.
«Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не поедет, до тех пор пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», — заявил Кац.