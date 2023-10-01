Ситуация в Зоне безопасности находится под полным контролем Совместных миротворческих сил. Это подчеркнул сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, комментируя итоги прошедшего в Бендерах заседания ОКК.
По его словам, заседание было сложным, но продуктивным. Главным вопросом повестки дня стала ситуация с падением на территорию Зоны безопасности фрагментов зенитных ракет, информирует novostipmr.com
Напомним, что 25 сентября у села Кицканы были обнаружены обломки, которые идентифицированы саперами как обломки зенитной ракеты С-300. 5 октября в поле в двух километрах от фермы села Гиска были обнаружены обломки. Прибывшие саперы определили, что найденные металлические предметы представляют собой топливный отсек и маршевый двигатель зенитной ракеты, которые не являются взрывоопасными. Находка была изъята и вывезена.
Ситуация с падением обломков обсуждалась на двух заседания ОКК подряд. Сегодня удалось найти консенсус.
«Было дано достаточно ответственное поручение Объединенному военному командованию: детально разобраться в данной ситуации; разработать комплекс соответствующих мер, которые могли бы стабилизировать ситуацию; не допустить паники среди населения и обо всем, что было сделано военными, доложить на заседании Объединенной контрольной комиссии», - сообщил Олег Беляков.
Он отметил, что на предыдущих заседаниях делегация Республики Молдова уклонялась от принятия решения. Тем не менее сегодня все ответственно подошли к этому.
«Я считаю, что это важный элемент, потому что все ждут от ОКК каких-то определенных решений, способствующих стабилизации ситуации в Зоне безопасности», - подчеркнул Олег Беляков.
Сопредседатель ОКК от Российской Федерации Александр Андреев в свою очередь обратил внимание на то, что ранее высказывались опасения, что ситуация с падением обломков ракет будет политизирована.
«Я говорил об этом и хочу повторить, что наша комиссия – это не про политизацию, не про эскалацию, наша задача обеспечение стабильной и контролируемой ситуации в Зоне безопасности», - подчеркнул российский дипломат.
За минувшую неделю в Зоне безопасности обнаружили две минометные мины и одну ручную гранату
За период с 4 по 10 октября военным наблюдателям Совместных миротворческих сил пришлось неоднократно выезжать на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов.
Утром 5 октября житель села Парканы во время проведения земляных работ на территории парканской насосной станции обнаружил взрывоопасный предмет. Прибывшие саперы определили, что находка представляет собой 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны со взрывателем. Боеприпас находился в неудовлетворительном состоянии и был вывезен для последующего уничтожения.
Еще одну 82-миллиметровую минометную мину обнаружил у села Слободзея-Душка житель Суслен в РМ, который заготавливал в лесу дрова. Поскольку состояние боеприпаса времен Великой Отечественной войны делало его транспортировку невозможным, опасную находку уничтожили на месте.
6 октября бендерчанин во время земляных работ нашел у своего дома на улице Кагульской ручную гранату Ф-1. Прибывшие саперы определили, что состояние боеприпаса не позволяет его транспортировку. Гранату отнесли в безопасное место и подорвали.
Днем 9 октября житель села Протягайловка, опять-таки во время земляных работ, обнаружил у дома предмет, который показался ему опасным. Прибывшие саперы определили, что угрозы взрыва найденный металлический фрагмент не несет. Его вывезли для дальнейшего изучения.
В составе российской и молдавской делегаций новые члены ОКК
В составе Объединённой контрольной комиссии обновление. На сегодняшнем заседании утвердили двух новых членов. От российской делегации – Ивана Жилина (он занял место выбывшего эксперта Максима Задомского). В составе молдавской утвердили Марина Маницу.