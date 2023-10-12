Лидер запрещенной в Молдове партии "Шор" Илан Шор сообщил, что организовал чартерный рейс для граждан республики, находящихся в Израиле, чтобы помочь им вернуться домой. По его словам, в процессе он столкнулся с бюрократическими проволочками и обвинил молдавские власти в том, что они препятствуют борту приземлиться в аэропорту Кишинева.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опровергли эти заявления. В Органе гражданской авиации уточнили, что запрос на выдачу авторизации для выполнения этого рейса был получен днем в четверг, а регламент предусматривает, что прилет из страны повышенного риска позволяет рассматривать соответствующую заявку в течение 48 часов, информирует Sputnik
Разрешение на осуществление полета в итоге выдано, однако вылет чартерного рейса из аэропорта Бен-Гурион перенесен с вечера четверга, 12 октября, на утро пятницы, 13 октября.
Илан Шор сообщил 12 октября вечером в соцсетях, что его команда получила более 500 заявок от находящихся в Израиле граждан Молдовы, которые захотели вернуться домой.
"Многим мы купили билеты, а для кого-то заказали чартерный рейс, чтобы помочь им вернуться на родину. Однако, несмотря на все наши усилия, мы столкнулись с бюрократическими проволочками со стороны молдавских властей, которые не позволяют борту приземлиться в Кишиневе и вернуть наших граждан домой", – отметил Шор.
В связи с этим депутат парламента Молдовы, вице-председатель запрещенной в Молдове партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что направила срочное обращение к президенту Майе Санду, правительству, Генпрокуратуре, СИБ, Органу гражданской авиации и дипломатическому корпусу. Она заявила, что потребовала дать разрешение на приземление в Кишиневе самолету рейса AUT305 компании AYIT Aviation. По ее словам, рейс организовали предприниматели для молдавских граждан, поскольку самолетов на Молдову не очень много, некоторые откладывают или отменяют, а еще часть из них слишком дорогие.