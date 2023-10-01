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ГТК ПМР: Временный ввоз и реэкспорт – обязательны в электронной форме

ГТК ПМР: Временный ввоз и реэкспорт – обязательны в электронной форме
иллюстрация: customs.gospmr

В ГТК напоминают: с 18 октября, станет обязательным электронное декларирование товаров, перемещаемых по процедурам временного ввоза и реэкспорта, сообщает пресс-служба ГТК ПМР

До этого полгода действовал тестовый режим. Как уточняет пресс-служба ведомства, в течение этого периода специалисты государственного таможенного комитета вместе с экономическими агентами и таможенными брокерами выявляли технические «шероховатости» в работе системы для их последующего устранения. После завершения тестового порядка было принято решение о полном переходе на автоматизированные таможенные операции.

Для получения доступа к электронному декларированию товаров участникам ВЭД необходимо подключиться к информационной системе таможенных органов, обратившись в ГТК. Предпринимателям, пользующимся услугами ГУП «Таможенный брокер», важно своевременно заключить договор с посредником на оказание соответствующих услуг.

Подача электронной декларации на товары в соответствии с таможенными процедурами временного ввоза и реэкспорта обязательна для всех категорий декларантов и осуществляется в отделах фактического контроля региональных таможен.

Сейчас действует тестовый порядок электронного декларирования товаров для процедур выпуска для внутреннего потребления, реимпорта, таможенного склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, свободного склада.

По плану обязательной цифровизация этих процедур станет с 1 января 2024 года.
  • Сегодня, 09:30
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