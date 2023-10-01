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Впервые в Молдове ЦИК опубликовал гид избирателя на 5 языках

Впервые в Молдове ЦИК опубликовал гид избирателя на 5 языках
фото: a.cec.md

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала и распространяет через своих представителей по всей республике информационные материалы о предстоящих местных выборах на пяти языках нацменьшинств: русском, украинском, гагаузском, болгарском и ромском. Об этом в ЦИК сообщили 12 октября.

В «Гиде избирателя по всеобщим местным выборам 5 ноября 2023 года» и листовках содержится информация о выборах, которые пройдут этой осенью. Избиратели могут узнать, кого они будут избирать, кто основные участники избирательного процесса, кто может и не может голосовать, какие документы нужны для голосования, какова процедура голосования, что делать, если заметили неправомерные действия, информирует NM

Гид и листовки на всех указанных языках нацменьшинств доступны на официальном сайте ЦИК в разделе «Всеобщие местные выборы 2023».

Кроме того, ЦИК совместно с Альянсом INFONET выпустил Гид избирателя в аудиоверсии, а также на языке жестов. С этими материалами также можно ознакомиться на сайте ЦИК.

Напомним, что на общих местных выборах 5 ноября 2023 года гражданам Молдовы предстоит выбрать 898 мэров и 11 058 местных советников.
  • Сегодня, 09:39
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