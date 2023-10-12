Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстрелах Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передаёт РБК
«На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно», — говорится в сообщении.
Правозащитники уточнили, что снаряды с белым фосфором, в частности, применялись при бомбардировках порта в Газе и над двумя селами возле израильско-ливанской границы.
Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным и запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.
Как отмечают в HRW, белый фосфор используют в качестве дымовой завесы или оружия. Такие снаряды могут причинить вред гражданскому населению из-за сильных ожогов, которые вызывает вещество, а также иных «затяжных долгосрочных последствий». Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.
Ранее о применении армией Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. «Режим израильской оккупации использует международно запрещенные бомбы из белого фосфора против палестинцев в Аль-Караме на севере сектора Газа», — говорилось в сообщении. К нему прикреплено видео, на котором видны белые дымящиеся снаряды.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви отрицал применение ЦАХАЛ фосфорных бомб. «Это неправда. Сегодня, вы знаете, все находится в соцсетях, у каждого свой сотовый телефон, это просто глупости», — сказал дипломат ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Израиль заявил, что 1,1 млн палестинцев нужно эвакуироваться на юг Газы за сутки
Израиль проинформировал Организацию Объединенных Наций (ООН), что 1,1 млн палестинцев должны произвести эвакуацию на юг сектора Газа в течение 24 часов. Об этом 13 октября сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщают iz.ru
«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — отмечается в его заявлении.
Представитель генерального секретаря ООН подчеркнул, что данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников всемирной организации, в том числе тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях ООН, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.
ВОЗ: В секторе Газа с начала эскалации погибли 11 медиков
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с момента эскалации палестино-израильского конфликта зафиксировала 34 атаки на медицинские учреждения в секторе Газа.
«В результате (этих атак) погибли 11 выполнявших свои обязанности медицинских работников, 16 получили ранения, повреждены 19 медицинских учреждений и 20 машин скорой помощи», — цитирует заявление ВОЗ eadaily.com
ЦАХАЛ заявил, что не будет проводить ковровые бомбардировки сектора Газа
Израильская армия не будет проводить ковровые бомбардировки сектора Газа, заявил иностранным журналистам в четверг израильский военный представитель Ричард Хехт.
Хехт признал, что израильские авиаудары «масштабнее, чем когда-либо», но все атаки осуществляются на основе разведывательной информации. Пресс-секретарь заявил, что израильские военные располагали конкретной информацией о тайном местонахождении палестинских боевиков-исламистов в каждом конкретном случае, передаёт eadaily.com
По словам пресс-секретаря, целью авиаударов является уничтожение инфраструктуры исламистской организации ХАМАС, которая доминирует в секторе Газа, и ликвидация лидеров этой организации.