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Швеция впервые вынесла судебный приговор за язык ненависти после сожжения Корана

Швеция впервые вынесла судебный приговор за язык ненависти после сожжения Корана
иллюстрация: pexels.com Коран

Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни, осужденный получил условное наказание и штраф, сообщает РИА Новости

"Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе.

Согласно релизу, в видео использовалась музыка, ассоциируемая с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек.

На видео "Коран был поджарен с беконом на гриле", под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденный экземпляр Корана и бекон были оставлены возле мечети в Линчёпинге.

Шведская газета Aftonbladet пишет, что мужчина осужден условно и обязан "выплатить 800 крон (около 73 долларов - ред.) Фонду жертв преступлений".

  • Сегодня, 10:23
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