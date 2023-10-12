Суд первой инстанции шведского Линчёпинга вынес приговор мужчине, который поджег Коран, запечатлел это на видео и распространил его в интернете; это стало первым приговором в Швеции за подобное действие по статье о разжигании этнической и религиозной розни, осужденный получил условное наказание и штраф, сообщает РИА Новости
"Мужчина, против которого было возбуждено уголовное дело о разжигание этнической и религиозной розни из-за того, что осенью 2020 года он распространил видео с музыкой, на котором в числе прочего Коран был сожжен и оставлен около мечети, сегодня осужден за преступление", - сообщил суд в пресс-релизе.
Согласно релизу, в видео использовалась музыка, ассоциируемая с терактом в мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, в котором погиб 51 человек.
На видео "Коран был поджарен с беконом на гриле", под которым находились листы с надписями оскорбительного для мусульман содержания. Поврежденный экземпляр Корана и бекон были оставлены возле мечети в Линчёпинге.
Шведская газета Aftonbladet пишет, что мужчина осужден условно и обязан "выплатить 800 крон (около 73 долларов - ред.) Фонду жертв преступлений".