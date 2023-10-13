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Украина открывает железнодорожную границу с Приднестровьем

Украина открывает железнодорожную границу с Приднестровьем
фото из открытых источников

Правительство Украины приняло решение открыть международный пункт пропуска (КПП) Первомайск-Кучурган расположенный в Одесской области, на приднестровском участке границы Украины и Молдовы. Решение было подписано главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, сообщает rbc.ua

Соответствующее распоряжение за номером 920 было подписано 10 октября главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Украина открывает железнодорожную границу с Приднестровьем
фото: скриншот

Согласно документу, Киев отменяет решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска. При этом для автомобилей он по-прежнему будет недоступен. Вместе с тем, в марте 2022 года украинские вооруженные формирования взорвали железнодорожный мост через реку Кучурган на границе с Приднестровьем. Эта ветка использовалась для пассажирского и грузового сообщения Украины с Приднестровьем и Молдовой. Информации о её восстановлении нет.

Все пункты пограничных переходов с Россией, Белоруссией и Приднестровьем были закрыты Украиной26 февраля 2022 года.
  • Сегодня, 18:52
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