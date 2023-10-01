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Цены на продовольствие

Цены на продовольствие
иллюстрация из открытых источников

Стоимость продовольственных товаров за сентябрь 2023 года в Приднестровье выросла почти на один процент. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2023 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, информирует NewsPMR.Com.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71,76 руб.
Говядина бескостная – 88,87 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 86,89 руб.
Свинина бескостная – 92,10 руб.
Печень куриная, кг – 56,63 руб.
Фарш мясной – 67,31 руб.
Пельмени – 53,43 руб.
Печень говяжья – 97,81 руб.
Грудка куриная, кг – 63,65 руб.
Куры потрошеные – 43,96 руб.
Окорочка куриные – 48,39 руб.
Сало – 69,01 руб.
Колбаса вареная – 113,43 руб.
Сосиски, сардельки – 84,41 руб.
Колбаса полукопченая – 142,51 руб.
Мясокопчености, кг – 172,11 руб.
Колбаса сырокопченая – 259,87 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 77,97 руб.
Карась свежий – 54,19 руб.
Толстолобик свежий – 37,98 руб.
Салака – 29,79 руб.
Хек – 68,46 руб.
Скумбрия – 66,62 руб.
Сельдь замороженная – 39,55 руб.
Сельдь соленая – 55,68 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,23 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 36,82 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 24,81 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14,35 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 13,98 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,75 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб.
Сметана, кг – 55,39 руб.
Сметана на рынке, кг – 59,75 руб.
Творог, кг – 64,43 руб.
Творог на рынке, кг – 63,28 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 155,15 руб.
Сыр твердый, кг – 148,22 руб.
Брынза на рынке, кг – 91,52 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,50 руб.
Рис шлифованный, кг – 26,83 руб.
Крупа манная, кг – 14,98 руб.
Крупа гречневая, кг – 24,36 руб.
Крупа пшеничная, кг – 11,26 руб.
Крупа кукурузная, кг – 13,71 руб.
Крупа ячневая, кг – 10,14 руб.
Крупа перловая, кг – 11,04 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31,37 руб.
Горох, кг – 13,73 руб.
Фасоль, кг – 34,03 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,75 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,13 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 9,89 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7,45 руб.
Лук репчатый, кг – 7,56 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,81 руб.
Морковь, кг – 9,30 руб.
Чеснок, кг – 41,66 руб.
Огурцы свежие, кг – 15,53 руб.
Помидоры свежие, кг – 13,43 руб.
Кабачки, кг – 8,69 руб.
Баклажаны, кг – 10,25 руб.
Перец сладкий, кг – 16,60 руб.
Тыква, кг – 15,60 руб.
Яблоки, кг – 10,69 руб.
Груши, кг – 10,40 руб.
Сливы, кг – 6,74 руб.
Персики, кг – 20,57 руб.
Виноград, кг – 11,97 руб.
Апельсины, кг – 40,34 руб.
Лимоны, кг – 43,16 руб.
Бананы, кг – 30,34 руб.
Сливы сушёные, кг – 54,70 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 73,22 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 65,74 руб.
Сок томатный, л – 25,50 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,06 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,02 руб.
Соки фруктовые, л – 25,98 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 27,82 руб.
Сахар-песок, кг – 21,93 руб.
Шоколад, 100 г – 24,81 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 76,16 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб.
Соль пищевая, кг – 10,82 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,58 руб.
Лист лавровый, 100 г – 34,86 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 67,43 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,62 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,98 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали на 0,86% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,72% – в сентябре 2022 года).

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