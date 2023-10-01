Стоимость продовольственных товаров за сентябрь 2023 года в Приднестровье выросла почти на один процент. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2023 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, информирует NewsPMR.Com.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 71,76 руб. Говядина бескостная – 88,87 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 86,89 руб. Свинина бескостная – 92,10 руб. Печень куриная, кг – 56,63 руб. Фарш мясной – 67,31 руб. Пельмени – 53,43 руб. Печень говяжья – 97,81 руб. Грудка куриная, кг – 63,65 руб. Куры потрошеные – 43,96 руб. Окорочка куриные – 48,39 руб. Сало – 69,01 руб. Колбаса вареная – 113,43 руб. Сосиски, сардельки – 84,41 руб. Колбаса полукопченая – 142,51 руб. Мясокопчености, кг – 172,11 руб. Колбаса сырокопченая – 259,87 руб. Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 77,97 руб. Карась свежий – 54,19 руб. Толстолобик свежий – 37,98 руб. Салака – 29,79 руб. Хек – 68,46 руб. Скумбрия – 66,62 руб. Сельдь замороженная – 39,55 руб. Сельдь соленая – 55,68 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 33,23 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 36,82 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 24,81 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,35 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 13,98 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб. Кефир, 0,5 л – 7,75 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,86 руб. Сметана, кг – 55,39 руб. Сметана на рынке, кг – 59,75 руб. Творог, кг – 64,43 руб. Творог на рынке, кг – 63,28 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 155,15 руб. Сыр твердый, кг – 148,22 руб. Брынза на рынке, кг – 91,52 руб. Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8,85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8,00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12,90 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,50 руб. Рис шлифованный, кг – 26,83 руб. Крупа манная, кг – 14,98 руб. Крупа гречневая, кг – 24,36 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,26 руб. Крупа кукурузная, кг – 13,71 руб. Крупа ячневая, кг – 10,14 руб. Крупа перловая, кг – 11,04 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,37 руб. Горох, кг – 13,73 руб. Фасоль, кг – 34,03 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,75 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,13 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 9,89 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7,45 руб. Лук репчатый, кг – 7,56 руб. Свёкла столовая, кг – 8,81 руб. Морковь, кг – 9,30 руб. Чеснок, кг – 41,66 руб. Огурцы свежие, кг – 15,53 руб. Помидоры свежие, кг – 13,43 руб. Кабачки, кг – 8,69 руб. Баклажаны, кг – 10,25 руб. Перец сладкий, кг – 16,60 руб. Тыква, кг – 15,60 руб. Яблоки, кг – 10,69 руб. Груши, кг – 10,40 руб. Сливы, кг – 6,74 руб. Персики, кг – 20,57 руб. Виноград, кг – 11,97 руб. Апельсины, кг – 40,34 руб. Лимоны, кг – 43,16 руб. Бананы, кг – 30,34 руб. Сливы сушёные, кг – 54,70 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 73,22 руб. Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 65,74 руб. Сок томатный, л – 25,50 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 10,06 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 27,02 руб. Соки фруктовые, л – 25,98 руб. Яйца куриные, 10 шт – 27,82 руб. Сахар-песок, кг – 21,93 руб. Шоколад, 100 г – 24,81 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 76,16 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,34 руб. Соль пищевая, кг – 10,82 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,58 руб. Лист лавровый, 100 г – 34,86 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 67,43 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,62 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 24,98 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали на 0,86% по сравнению с предыдущим месяцем (+1,72% – в сентябре 2022 года).