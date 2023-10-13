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В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию

В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию
фото: novostipmr.com

В Тирасполе открыли учебный кабинет для юных техников. Школьников среднего и старшего звена (от 11 лет) будут бесплатно учить основам робототехники и авиамоделирования.

Идея принадлежит станице Тираспольской им. генерал-майора Бондарчука В.Г. тираспольского округа Черноморского казачьего войска. Казаки подали заявку на получение гранта Президента – вышли с идеей открытия профильного класса для развития технического творчества у детей. Глава государства идею поддержал, а среди тех, кто откликнулся на предложение казаков, оказался Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс. У учебного заведения и подходящее помещение нашлось, и само оно расположено в центре города, пишет novostipmr.com

«Хочется поблагодарить за открытие такого прекрасного класса, нужного для наших детей. Сегодня очень актуальна концепция непрерывного образования, которое даёт возможность роста для каждого молодого человека. Интеллект – это самая главная ценность, и открытие такого кабинета даёт возможность развивать наших детей в духе современных технологий», – сказала министр просвещения Светлана Иванишина.

Оборудование, программное обеспечение, расходные материалы, литература и инструменты – всё самое современное. Подбирали так, чтобы детям было интересно учиться. Здесь есть лазерный и фрезерный станки, 3D-принтер. Обучение построено так, чтобы ребёнок мог с нуля создать и запустить нужный объект, а ещё обслуживать его и задавать необходимые функции.

«Детали проектируются с помощью программ 3D-моделирования на компьютере, потом распечатывают на 3D-принтере либо изготавливают с помощью фрезерного ЧПУ-станка. После изготовления модель примеряется. В случае если что-то не совпало, производится корректировка, есть измерительный инструмент и литература, есть учитель, который всегда подскажет», – рассказал один из преподавателей.

Современные роботы – устройства сложные. Кроме механики, есть электронная начинка и программная часть.

В классе есть оборудование для работы с электроникой: микрокомпьютеры, микроконтроллеры, оборудование для их программирования, наладки, настройки, проверки. Всё это ученики собирают самостоятельно, потом устанавливают в механическую часть робота. Следующий этап – написание программы для выполнения необходимых функций. Сначала создают простые алгоритмы, потом учат робота выполнять более сложные программы.

«В нашей стране большая нехватка инженерно-технических работников, мы открыли этот класс, чтобы прививать детям интерес к этой сфере. Техническое образование всегда полезно. Оно прокачивает интеллектуальные навыки, учит думать. Мы принимаем всех. Чем больше будет детей задействовано здесь, тем лучше. Хотим дать им возможность самим участвовать в создании и разработке каких-то новых технических идей», – пояснил атаман Черноморского казачьего войска Игорь Небейголова.

Первыми, кто опробовал новые возможности, стали казачата и суворовцы.

«Это материнская плата. Если нам нужно заменить какую-то неисправную деталь, мы сначала её мажем флюс-пастой, а потом начинаем отпаивать и двигать, она будет потихоньку отходить. Для меня это уже второе занятие, интересно тем, что можно выбрать разные направления и по очереди ими заниматься. Я вот ещё пробовал роботов собирать», – поделился впечатлениями один из ребят.

Заниматься в классе может любой желающий: как ученики украинского лицея, так и ребята из других школ.

«Это первый шаг, первая часть гранта Президента. Мы ещё планируем проводить здесь различные встречи и мероприятия по духовно-нравственному воспитанию. Будем приглашать специалистов из разных сфер, чтобы дети смогли общаться с ними. Поэтому наши казаки к этому очень серьёзно отнеслись», – добавил атаман ЧКВ.

Напомним, около месяца назад в рамках развития современного образования в Приднестровском госуниверситете открыли центр «IT-квантум».

В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию

В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию

В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию

В Тирасполе открыли класс по робототехнике и авиамоделированию
фото: novostipmr.com
  • Сегодня, 19:16
  • DTV
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