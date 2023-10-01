Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжается осенний этап зарыбления и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов республики. Финансирование осуществляется за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР на 2023 год.
В результате проведенных работ с 10 и 13 октября текущего года в реку Днестр выпущено 3500 кг сеголеток белого амура, карася, белого и пестрого толстолобиков, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды республики.
Рыбопосадочный материал для выполнения работ был предоставлен ООО «Рыба-Тур» села Незавертайловка Слободзейского района и ООО «Янтарный луч» села Коротное Слободзейского района. Ихтиопатологическое состояние зарыбка (рыбопосадочного материала) заверено ветеринарными свидетельствами.
В мероприятиях приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, представители рыбохозяйственных организаций.
А всего в ходе осеннегоэтапа зарыбления за счет средств Республиканского экологического фонда в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище ведомством выпущено 9042 кг сеголеток карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков.