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Осеннее зарыбление водоемов республики продолжается

Осеннее зарыбление водоемов республики продолжается
Фото: пресс-служба Минсельхозприроды ПМР

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжается осенний этап зарыбления и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов республики. Финансирование осуществляется за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР на 2023 год.

В результате проведенных работ с 10 и 13 октября текущего года в реку Днестр выпущено 3500 кг сеголеток белого амура, карася, белого и пестрого толстолобиков, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды республики.

Рыбопосадочный материал для выполнения работ был предоставлен ООО «Рыба-Тур» села Незавертайловка Слободзейского района и ООО «Янтарный луч» села Коротное Слободзейского района. Ихтиопатологическое состояние зарыбка (рыбопосадочного материала) заверено ветеринарными свидетельствами.

В мероприятиях приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, представители рыбохозяйственных организаций.

А всего в ходе осеннегоэтапа зарыбления за счет средств Республиканского экологического фонда в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище ведомством выпущено 9042 кг сеголеток карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков.
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