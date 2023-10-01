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НАТО намерена открыть офис в Швейцарии - СМИ

НАТО намерена открыть офис в Швейцарии - СМИ

НАТО готовится открыть офис связи в нейтральной Швейцарии. Проект уже одобрен Берном. Об этом передает korrespondent.net ссылаясь на SWI.

Отмечается, что после первоначального разрешения правительства Швейцарии в сентябре 2022 года на открытие офиса НАТО Министерство иностранных дел готовится к его созданию. Теперь Альянс, имеющий два подобных представительства в Нью-Йорке и Вене, должен подать официальный запрос в Берн.

"Это один из многих признаков того, что НАТО сейчас начинает переориентироваться. И не только, как следует из названия, на Северную Атлантику, но и на Африку и даже Азию", - заявил профессор Женевского высшего института, специалист по международным отношениям и НАТО Дэвид Сильван.

По его словам, присутствие Альянса не должно навредить имиджу нейтралитета Женевы, где многие неправительственные организации уже работают над вопросами безопасности и разминирования. По мнению Сильвана, Швейцария не застрахована от вооруженных конфликтов, происходящих в остальном мире.

Напомним, Япония подтвердила намерение открыть первый в Азии офис НАТО.
  • Сегодня, 16:21
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