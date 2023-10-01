Кишиневский международный аэропорт стал ассоциированным членом Ассоциации аэропортов Румынии, говорится в пресс-релизе учреждения.
Таким образом, присоединившись к этой профильной организации на Пруте, сотрудники аэропорта Кишинева получат возможность пройти обучение в области аэропортовой и авиационной безопасности, а также получат доступ к услугам по техническому обслуживанию аэропорта, соответствующим международным стандартам, передает moldova1.md
Ассоциация румынских аэропортов продвигает и защищает авиационные, аэропортовые технические, экономические и юридические интересы гражданских аэропортов с целью развития и повышения эффективности их деятельности, увеличения трафика и доходов, также упоминается в релизе.