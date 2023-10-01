Японский фармацевтический гигант Takeda Pharmaceutical Company объявляет о ликвидации дочерней компании в Республике Молдова.
Причины закрытия представительства в Молдове не называются, но до пандемии Covid-19 производитель Takeda занимал 3-5% доли местного рынка лекарств, передает mold-street.com
Отметим, что фармацевтическая компания Takeda (Япония) является 11-м по величине мировым производителем фармацевтических препаратов с оборотом 29,4 млрд долларов и штатом сотрудников около 50 000 человек по состоянию на 2022 год.
Расходы Takeda на исследования и разработки оцениваются в 3,75 миллиарда долларов, при этом компания специализируется на препаратах для лечения метаболических нарушений, гастроэнтерологии, неврологии, воспалений, а также онкологии через свою независимую дочернюю компанию Takeda Oncology.
Почему закрываются зарубежные дочерние компании?
Следует отметить, что за последние 5-7 лет несколько мировых производителей лекарств закрыли свои представительства в Республике Молдова (Teva, Sanofi-Zentiva, GlaxoSmithKline), мотивируя это изменением бизнес-стратегии.
На рынке, однако, говорят о том, что малый рынок находится посередине, о давлении со стороны властей на представителей международных компаний, производящих лекарства, а также об отсутствии адекватной правовой базы для их деятельности.
"Основная причина — небольшой фармацевтический рынок Молдовы и, наконец, что не менее важно — правовая база, в которой работают эти агентства, которая не полностью гармонизирована с европейскими нормами в этом вопросе. Например, в Республике Молдова отсутствует нормативная база, касающаяся деятельности по этическому продвижению лекарственных средств. В этом смысле важно перенести в национальное законодательство положения, содержащиеся в Директиве 2001/83/EC относительно рекламы и продвижения лекарственных средств лицам, имеющим право назначать или распределять их», — пояснила AmCham Молдова (Американская торгово-промышленная палата) еще в 2018 году. Зачем нужны представители производителя?
AmCham тогда утверждала, что для системы здравоохранения Молдовы жизненно важно присутствие в стране представителей международных производителей, «поскольку они проводят значительный объем мероприятий, направленных, прежде всего, на информирование медицинских работников о последних рекомендациях по диагностике и лечению различных заболеваний, о представленной у них продукции».
«При этом представители производителей собирают и предоставляют информацию по фармаконадзору, в том числе данные о побочных реакциях на лекарства и т.д. Также, на основе информации, собранной на местном рынке, представительства могут влиять на корпоративные решения относительно авторизации определенных групп лекарств, необходимых для системы здравоохранения Молдовы. В то же время представительства вносят важный вклад в государственный бюджет в виде налогов и сборов", — заявила также AmCham.