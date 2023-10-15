В селе Малаешты Григориопольского района накануне было несколько тысяч гостей. Они приехали посмотреть на конные скачки. Показать мастерство – своё как наездника и удаль питомца – прибыли несколько десятков конезаводчиков и любителей бегов из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.
К примеру, организатор конно-спортивного клуба из Комрата Олег Кристов привёз двух своих самых лучших жеребцов. Лифтёр и Павлин уже брали призы на бегах, которые прошли в этом году в нескольких городах Молдовы, сообщает novostipmr.com
«Это многократные победители по всей Молдове, два из самых титулованных. В этом году как никогда было много соревнований. Есть и очень серьёзные конкуренты, за последние годы выросли и наши наездники, и сами кони уже более резвыми стали. Мы смотрели статистику, лет 10-12 назад даже 2-летние лошади бежали почти на минуту медленнее, чем сейчас. Это всё подстёгивает для того, чтобы тренироваться больше», – рассказал он.
Впервые лошади начинают участвовать в скачках с 2-летнего возраста. А самые лучшие результаты, по словам заводчиков, показывают в возрасте от 5 до 10 лет.
Гнедые, рыжие, пегие… Хоть и разных мастей, но все они одной породы - орловские рысаки. В своё время их специально выводили для бега рысью – быстрого, но в то же время плавного и красивого, удобного для наездника. Это ведь сейчас кони – больше экзотика, а раньше были основным средством передвижения.
«Ты должен приучить лошадь к тому, чтобы она на максимальной скорости так бежала. Это сложно, надо годами приучать, потому что лошадь сама по себе не умеет так бегать, она рождена, чтобы скакать во всю силу, особенно если видит, что соперник обгоняет, они начинают ускоряться, надо чувствовать. Это кажется, что запряг и поехал, но нет, это не так, надо много работать, чтобы получить такой результат», – говорит один из организаторов Григорий Катаной из Бендер.
Всего на скачки приехало около 30 лошадей. Некоторые едва могли дождаться гонок – нетерпеливо били копытом и нарезали круги вокруг своей стойки.
Для заездов на качалках (специальных устройствах для наездников) всех участников разделили по возрастам. Первыми бежали новички – двухлетки. Из 6 экипажей лучшими оказались Василий Гасан из Чимишлии и его Базальт. Они были безоговорочными лидерами ещё с середины большого гоночного круга.
«Впечатления суперские, готовился 2 недели, это уже 4-е первое место в этом году», – поделился он своими впечатлениями.
Во втором заезде состязались 3-летки. Всего было 5. Первыми пришли Николай Ангелов и его Лужок из села Валя Пержей Тараклийского района.
«Настроение хорошее, соперники сильные, но мы боролись. Мы рассчитывали на победу, готовились долго и уверенно, для нас это не первая победа. Уже 5-6 первых мест есть», – рассказал он журналистам, принимая почётную грамоту и приз.
Соревнования любительские, бегут один круг – всего получается чуть больше 1,5 километров. Кто первый, тот и победитель. Для Приднестровья это уже 7-е скачки, для Малаешт – третьи.
фото: novostipmr.com
«Здесь бегут потомки наших славных производителей, были у нас Экран, Прополис, Линкор. Сейчас дети Рубина, Буджака бегут. Это работа сложная, чтобы заниматься лошадью, надо её любить, я рад, что в том числе и у вас здесь есть такие», – говорит главный судья соревнований, управляющий конефермой «Ат-Пролин» г. Чадыр-Лунга Константин Келеш.
У гонок орловских рысаков есть своя специфика – тот самый так называемый искусственный аллюр. И хоть это любительские скачки, за соблюдением правил судьи следят.
«Лошади должны бежать рысью, без сбоев, если на этой дистанции сбоит лошадь, то не более 3 раз допускается. Сбоем считается, когда лошадь с рыси переходит на галоп и делает более 3 скачков. Есть определённый порядок и правила, но это не классические соревнования, это не лицензированный ипподром, это праздник, поэтому хотим, чтобы у людей было хорошее настроение», – добавил Константин Келеш.
Всего на этих гонках было 4 заезда на качалках и один – скачки верхом. Один из организаторов – Агентство по туризму ПМР – поделился планами сделать такие мероприятия традиционными и более массовыми.