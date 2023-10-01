В Приднестровье со вторника, 17 октября, начнется отопительный сезон. В этот день тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения.
В дома жителей республики отопление дадут позже, в зависимости от погоды, пишет телеграм-канал Первого Приднестровского телеканала со ссылкой на Минэкономразвития.
Что делать, если в квартире холодно, пока нет отопления
Если в квартире холодно, значит в ней холодный пол, есть щели под подоконниками, плохо подогнанные двери, тонкие стены или некачественные оконные рамы. В этом случае необходимо утеплить помещение перед отопительным сезоном.
Капитально утеплять квартиру следовало бы еще весной-летом. И все же есть методы, которые помогут без особых затрат существенно сохранить тепло в помещениях (и речь идет не только о классической "заклейке" окон).
Утеплите окна — зоны наиболее высоких теплопотерь в помещениях
Через щели в окнах безвозвратно "утекает" в среднем 25% тепла. При этом наиболее доступные способы теплоизоляции помогут поднять температуру в квартире на 5-7 °С.
Наиболее эффективный метод — заменить старые окна на современные стеклопакеты, что буквально сразу же добавит в "общую копилку тепла" несколько градусов:
Отдайте предпочтение двухкамерным стеклопакетам — такая себе золотая середина. В них две воздушные подушки, что идеально подойдет для нашего климата.
Если вы не готовы устанавливать новые стеклопакеты, воспользуйтесь более экономными советами утепления окон:
Проверьте на наличие щелей не только оконные рамы, но и места стыков с подоконником.
Обратите внимание, что в кирпичных домах строители часто оставляют под подоконниками пустоты. Чтобы не мерзнуть зимой, следует заранее снять подоконник и пустые пространства заполнить утеплителем.
Щели заделывайте с помощью силиконовых герметиков. Можно также воспользоваться привычной замазкой, но она неустойчива к влаге. Внимание: как герметики, так и замазки необходимо наносить на абсолютно сухие поверхности!
Используйте прорезиненный уплотнитель. Он намного лучше справляется с функцией энергосбережения, нежели поролоновые ленты, вата и бумага. При этом меняйте уплотнитель каждый год с наступлением холодного сезона.
Солнечный свет — это приблизительно 3% тепла в квартире. Казалось бы, мелочь, и все же пригодится. Утром обязательно раздвигайте шторы и впускайте в помещения максимуму солнечного света, особенно если ваши окна выходят на солнечную сторону.
А вот на ночь необходимо закрывать шторы и опускать жалюзи. Это также поможет снизить потери тепла через стекла. Утеплите входные двери
Входные двери — второй после окон "очаг" потери тепла в квартире. На него приходится до 15% тепловых потерь. Неудивительно, ведь при наличии щелей с виду плотно прилегающая дверь пропускает сквозняки, которые с легкостью "выносят" из квартиры теплый воздух.
Восстановите плотность примыкания двери к дверной коробке. Опять-таки, сегодня доступно немало приспособлений, которые помогут это сделать: от заделывания больших щелей монтажной пеной до использования специальных нащельных реек, уплотнителей, выравнивания порога и т. д.
Кстати, именно щель под входной дверью — ее самое слабое место. Устранить эту проблему поможет специальная рейка со щеткой, которая крепится шурупами к лицевой части двери. Более бюджетный вариант — самоклеящиеся уплотнители. Но менять их нужно каждый сезон, а пластиковая или металлическая рейка прослужит несколько лет.
Если есть финансовая возможность, установите двойную дверь. Металлическая внешняя — для защиты. А вот внутренняя как раз и выполняет роль тепло- и звукоизолятора.
Помимо дверей в вашу квартиру, есть также двери на лестничной площадке. Поэтому не ленитесь их закрывать, а также двери в подъездах. Для этого, кстати, рекомендуют устанавливать на двери доводчик — специально для ленивых или забывчивых.
Утепление входной двери в подъезд или установление двух дверей способно повысить температуру в помещении на 1-2 °С.
Вентиляция и проветривание
Мы редко задумывается о системе вентиляции в квартире, когда речь заходит о сохранении тепла. А ведь через вентиляционные отверстия из дома в целом уходит от 10 до 20% тепла!
Полностью закрывать вентиляционные отверстия в квартире запрещено. Но можно элементарно прикрыть их картонкой или специальными дверцами-решеткой. Вы удивитесь, но такой "трюк" может повысить температуру на 5 градусов!
Старайтесь минимизировать использование электровентиляторов и вытяжек.
Многие эксперты по энергоэффективности отмечают: открытие форточки не проветривает, а лишь остужает помещение — а это большая разница. При желании действительно проветрить комнату, следует открыть настежь окна минут на пять. За это время воздух не успеет выстудить комнату, но успеет возобновиться. Как писали раньше, для таких целей используйте прорезиненные уплотнители.
Повышаем эффективность батарей
От радиаторов отопления (батареи) в квартире формируется до 90% тепла. Кроме того, существует ряд полезных советов, которые помогут более эффективно использовать тепло от батарей. Особенно это пригодится в том случае, если вы можете самостоятельно регулировать на радиаторе температуру и режим работы.
Окрашенный в темный цвет радиатор отдает на 8-10% больше тепла, чем скажем, радиатор белого цвета. Также доказано, что наиболее эффективнее с этой задачей справляется темно-коричневый цвет.
Закрывающие радиатор декоративные заслонки и щетки не должны упираться в пол. Чем больше отверстий в таком щитке, тем лучше. Батарея с гладкой поверхностью — это примерно на 10% большая теплоотдача!
Максимально освободите пространство вокруг батарей и нагревательных приборов от различных заграждений: мебель, плотные шторы. При этом шторы недостаточно будет просто заслонить за батарею — ткань придется подвязать над радиатором. Учтите: если длинные шторы закрывают радиатор, значит 20% ценного тепла от него идет на обогрев окон!
Протирайте батареи от пыли.
Установленные в специальных нишах радиаторы работают на 10% менее эффективно, в отличие от тех, которые выступают в комнату. Возможно, в эстетическом плане это не так красиво, но более практично.
Самостоятельно сделайте теплоотражающий экран/фон и разместите его между стеной и батареей. Сделать его можно из обычной фольги, окрашенной серебряной краской фанеры или же из отражающего пенофола с фольгированной основой. Такой нехитрый метод позволит повысить эффективность теплоотдачи батарей на 20%, ведь теперь они не будут обогревать стены. А затраты на обогрев комнат уменьшатся на 4%.
Утепление стен и пола
В так называемых панельках через внешние стены может уходить до 35% тепла. При этом "латочное" утепление стен снаружи большого эффекта не возымеет. Намного эффективнее, если здание полностью утеплят с первого по последнего этажа. Безусловно, об утеплении пола и стен следует думать заранее. Да и влетит это в копеечку.
Поэтому, как бы банально это ни звучало, но самый бюджетный вариант сохранения тепла в "панельках" — ковры на полу и стенах. А если квартира находится на первом этаже, то ковер на полу в зимнее время — вещь буквально незаменимая. И да, эффективность "бабушкиных" ковров на стене никто не отменял.