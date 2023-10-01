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Изменения ПДД Приднестровья

Изменения ПДД Приднестровья
фото: newspmr.com

С 23 октября 2023 года, на территории Приднестровья ужесточается ответственность за нарушение Правил дорожного движения. Вступят в силу законы, усиливающие ответственность за нарушение ПДД ПМР как автомобилистами, так и пешеходами, информирует NewsPMR.Com

Перечень изменений ПДД ПМР:

1. Если водитель, несмотря на наложенное взыскание, вновь сел за руль, не имея водительских прав, его ждет штраф в сумме 1 840 рублей либо арест на 30 суток.

2. Если водитель сел за руль, будучи лишённым водительских прав, то его ждет админарест на срок 15 суток. Альтернатива в виде штрафа из Кодекса об административных правонарушениях исключена. В случае если это не подействует и нарушение будет совершено повторно, то срок ареста будет увеличен вдвое – до тридцати суток.

3. Штраф за повторное превышение скорости на величину от 40 до 60 километров в час вырастет с 1 288 до 1 840 рублей. При этом возможности сократить его вдвое, уплатив в течение 20 дней с момента наложения взыскания, у нарушителя не будет.

4. Если водитель повторно попадётся на дрифте, то его ждёт лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года или 15 суток ареста.

5. Штраф за совершённое повторно управление автомобилем с неисправными тормозами вырастет в два раза.

6. Вдвое вырастут штрафы за нарушение Правил дорожного движения велосипедистами.

7. С 92 до 184 рублей увеличится штраф за нарушение ПДД пешеходами или пассажирами, если это нарушение повлекло помехи в движении транспортных средств.

8. С 184 до 368 рублей увеличится штраф, если действия пешехода или пассажира повлекли за собой причинение вреда здоровью человека либо существенные повреждения транспортных средств или дорожной инфраструктуры.

  • Сегодня, 11:13
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