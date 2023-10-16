Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии.
"Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами", - заявил Чолаку журналистам, передаёт РИА Новости
Он отметил, что достигнуты предварительные договоренности с Украиной по этому вопросу, премьер Румынии пояснил, что Киев готовит "проекты законодательных поправок", в которых будет прописано, что существует только румынский язык.
Чолаку в августе обратился к руководству Украины с требованием признать, что молдавского языка не существует. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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