Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Тирасполе 74-летняя пенсионерка стала свидетелем жуткой трагедии. На её глазах пожилого мужчину забил баран.
Утром 13 октября женщина отправилась на огород в микрорайон Кировский. Дорога к нему идёт через неогороженную территорию частной фермы, где часто паслись животные.
Дачница увидела: человек преклонного возраста лежит животом вниз, а крупный баран, разгоняясь, наносит удары рогами в область его головы.
У пенсионерки ненадолго получилось отвлечь животное. Баран ринулся в её сторону, но затем снова вернулся к своей жертве. Понимая, что сама не справится, женщина побежала за помощью. Вскоре вернулась отбивать пострадавшего у разъярённого барана с местным дачником. Тот на своём автомобиле спугнул агрессивное животное.
К тому времени истерзанный мужчина был уже без сознания, пульс у него был слабым. На место происшествия выехала бригада медиков и следственно-оперативная группа. Около девяти утра была зафиксирована смерть 85-летнего тираспольчанина.
В деталях несчастного случая разбирается следствие. Что будет с бараном, станет известно по завершении проверки.
P.S. Сила удара барана средних размеров (до 80 кг) достигает 400 кг. Он свободно разбивает в щепки доску толщиной 5 см, может пробить бетонную стену. В ходе нападения животное наносит несколько ударов, добивая свою жертву копытами.