На железнодорожном пункте пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы «Кучурган-Новосавицкая» организуют совместный таможенный и пограничный контроль Молдовы и Украины. Об этом NM сообщили в Бюро реинтеграции.
«Контроль молдавской стороной на приднестровском участке консолидирует усилия Молдовы воссоздать единое экономическое и таможенное пространство», — заявили в Бюро реинтеграции Молдовы.
Там отметили, что в ближайшее время через этот пункт пропуска не планируют полностью возобновлять импорт-экспорт между Молдовой и Украиной. Пока речь идет «лишь о транзитном режиме для перевозок продовольственных грузов и зерна из Украины в Румынию».
В Бюро отметили, что в дальнейшем для работы пункта пропуска подготовят технологическую схему и другие документы.
На прошлой неделе, отметим, правительство Украины приняло решение открыть пункт пропуска «Кучурган-Новосавицкая», расположенный на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Это первый таможенный пункт, открытый Украиной с февраля прошлого года. После начала войны Украина закрыла все таможенные пункты на приднестровском участке границы с Молдовой.
Собеседник NM, знакомый с ситуацией, рассказал, что пункт пропуска не будут использовать для пассажирских перевозок и предположил, что он, «скорее всего, будет резервным» для действующих маршрутов на юге Молдовы и Одесской области Украины.
Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бухарест анонсировал создание нового зернового коридора через Молдову в Румынию.
«Обсудили с президентом наши возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей. Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В „треугольнике“ Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что прежде всего — это экономическое развитие. По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом «треугольнике».