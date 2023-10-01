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Внешнеторговый оборот Приднестровья

Внешнеторговый оборот Приднестровья
фото: ТПП ПМР

Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-сентябрь 2023 года снизился на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив около 2 299 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился на 6,0%, а объем импорта – на 4,0%, сообщает NewsPMR.Com

Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 543 млн., а на импорт – 1 755 млн. долларов США.

Внешнеторговый оборот Приднестровья

Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 1 212 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $1 114 млн.

Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $71 млн., Румынией – $26 млн., Германией – $22 млн., Белоруссией – $21 млн., Китаем – $19 млн., Казахстаном – $13 млн., Польшей – $11 млн., Турцией – $10 млн., США и Венгрией – по $7 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами и Гонконгом – по $6 млн., Нидерландами и Литвой – по $5 млн., Словенией, Узбекистаном и Латвией – по $4 млн. долларов.

Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $142 млн., Индонезия – $8 млн., Малайзия – $4 млн., Италия, Сербия и Чехия – по $3 млн., Киргизия, Непал, Бангладеш, Сингапур – по $2 млн. и др.

Внешнеторговый оборот Приднестровья

Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 1 249 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год уменьшился на 3% или на $37 млн.

В общем объеме торговли за январь-сентябрь текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 53,7%, Европейского союза – 19,3%, прочие страны – 26,9%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 2,1 процентных пункта. Доля ЕС и прочих стран, наоборот, выросла – на 0,5 и 1,6 п.п. соответственно.

Внешнеторговый оборот Приднестровья

В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 52,0 процента. Затем с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 18,1% и 9,8% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 3,6%; Польшу – 2,9%; Турцию – 1,6%; Германию – 1,3%; Болгарию – 1,2%; Белоруссию, Италию, Китай, Казахстан, США, Латвию, Венгрию, Чехию, Литву, Нидерланды и Францию – от 0,3 до 1,0% в общей структуре ВЭД.
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