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В Молдове зарегистрировано около 60 тысяч кандидатов на всеобщих местных выборах

В Молдове зарегистрировано около 60 тысяч кандидатов на всеобщих местных выборах
фото: kp.md

На всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года в Молдове зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов, информирует Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передаёт md.sputniknews

"На 898 кресел мэров зарегистрировано более 3900 кандидатов, а на 11 058 мандатов местных советников - более 56 тысяч. На должность мэра в административно-территориальных единицах первого уровня из общего числа в 870 кандидатов более 3580 (92%) представляют политические партии и избирательный блоки и порядка 290 (8%) являются независимыми кандидатами", - информирует Центризбирком.

На должность советника по округам первого уровня зарегистрировались более 45 940 человек, из них более 45 200 (98%) - от политических партий и избирательных блоков, а около 730 - независимые кандидаты.

На должность советника по округам второго уровня (районным, муниципальным) из примерно 10 500 зарегистрированных кандидатов более 10 420 (99%) включены в списки, представленные политическими партиями и избирательными блоками, а около 80 (1%) являются независимыми кандидатами.

На должность генерального примара Кишинева зарегистрировано 27 кандидатов от политических партий и избирательных блоков, а на должность примара Бельц - 18 кандидатов, из них 13 - от партий и блоков, а 5 являются независимыми, приводит данные ЦИК.
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