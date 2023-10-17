На всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года в Молдове зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов, информирует Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передаёт md.sputniknews
"На 898 кресел мэров зарегистрировано более 3900 кандидатов, а на 11 058 мандатов местных советников - более 56 тысяч. На должность мэра в административно-территориальных единицах первого уровня из общего числа в 870 кандидатов более 3580 (92%) представляют политические партии и избирательный блоки и порядка 290 (8%) являются независимыми кандидатами", - информирует Центризбирком.
На должность советника по округам первого уровня зарегистрировались более 45 940 человек, из них более 45 200 (98%) - от политических партий и избирательных блоков, а около 730 - независимые кандидаты.
На должность советника по округам второго уровня (районным, муниципальным) из примерно 10 500 зарегистрированных кандидатов более 10 420 (99%) включены в списки, представленные политическими партиями и избирательными блоками, а около 80 (1%) являются независимыми кандидатами.
На должность генерального примара Кишинева зарегистрировано 27 кандидатов от политических партий и избирательных блоков, а на должность примара Бельц - 18 кандидатов, из них 13 - от партий и блоков, а 5 являются независимыми, приводит данные ЦИК.