На полях Слободзеи местные аграрии сейчас собирают поздние овощи, в том числе и брокколи. Такая разновидность капусты в этом году дала хороший урожай – больше 15 тонн с одного гектара.
На площади в 40 га сельхозпредприятие культивирует несколько гибридов французской селекции, в том числе «Клаус» и «Бея». Выращивают брокколи здесь уже четвёртый год, сообщает Первый Приднестровский телеканал.
«Наш регион в Советском Союзе считался кладезем овощей, поэтому и капуста, как белокочанная, так и брокколи и цветная, может выращиваться в нашем регионе. Тут важен полив, наличие калия в почве, удобрений. Погода должна соответствовать. В жару брокколи не выращивают», - пояснил управляющий сельхозфирмой Андрей Садковский.
Фермеры собрали уже больше 300 тонн капусты. Большая часть работы выполняется вручную. Около 10% собранных овощей продают свежими. 90% урожая поступает на переработку на завод консервов детского питания. Там брокколи замораживают или консервируют и отправляют на местный рынок, а также в Россию и Европу.
Уборка брокколи продлится до конца октября. Потом аграрии приступят к сбору урожая цветной капусты.
фото: tv.pgtrk
В Приднестровье продолжают развивать мелиоративный комплекс
Приднестровское Правительство опубликовало промежуточные итоги исполнения республиканского плана мероприятий Года агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма за три квартала 2023-го. Особое внимание уделено развитию мелиоративной системы.
Цель на ближайшую перспективу – охватить поливом порядка 60 тыс. га земли. В настоящий момент орошается чуть более 50% от желаемых объёмов.
В целях проведения ремонтных работ на объектах мелиорации, находящихся на балансе ГУП «Республиканские оросительные системы», заключено 17 контрактов на сумму порядка 6,5 млн рублей. На приобретение оборудования для ремонта данных объектов заключено 8 договоров на 10,5 млн рублей.
Что касается субсидирования части затрат услуг централизованного водоснабжения на цели орошения, то за три квартала текущего года размер помощи ГУП «РОС» составил 27,4 млн рублей, которые возместило государство.