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В Дубоссарах реставрируют Мемориал жертвам фашизма

В Дубоссарах реставрируют Мемориал жертвам фашизма
фото: novostipmr.com

В Дубоссарах на Мемориале жертвам фашизма ведётся реконструкция. Это место ещё называют вторым Бабьим Яром. Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года в Дубоссарах румынско-немецкие захватчики расстреляли около 18,5 тысяч советских граждан - в основном еврейской национальности.

На мемориале расположено 11 братских могил и два памятника. Длина мемориального комплекса – 298 метров. Ширина – 25. Возведён он был в 1949 году и давно нуждался в реконструкции, сообщает novostipmr.com

Работы будут проводиться в рамках реализации государственной программы Фонда капитальных вложений. Проект рассчитан на несколько этапов.

«На данный момент мы производим демонтаж старого котельцового забора, который уже находится практически в разрушенном состоянии. Здесь будет установлено новое основание и кирпич под расшивку. Также будет разобрана триумфальная арка и будут установлены новые гранитные плиты. Фамилии будут сохранены. Через неделю приступим к бетонным работам», - отметила представитель строительной фирмы Ирина Бондаренко.

Отметим, что в 2011 году памятное место газифицировали, подвели воду и электроснабжение. За несколько лет на мемориальном комплексе вымостят дорожки, построят новое ограждение, заменят ниши с именами погибших. Братские могилы будут облицованы новой плиткой.

Реконструируется сейчас и памятник советскому воину-освободителю с детьми, который был установлен в 1949 году.
  • Сегодня, 10:44
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