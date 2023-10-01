В Дубоссарах на Мемориале жертвам фашизма ведётся реконструкция. Это место ещё называют вторым Бабьим Яром. Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года в Дубоссарах румынско-немецкие захватчики расстреляли около 18,5 тысяч советских граждан - в основном еврейской национальности.
На мемориале расположено 11 братских могил и два памятника. Длина мемориального комплекса – 298 метров. Ширина – 25. Возведён он был в 1949 году и давно нуждался в реконструкции, сообщает novostipmr.com
Работы будут проводиться в рамках реализации государственной программы Фонда капитальных вложений. Проект рассчитан на несколько этапов.
«На данный момент мы производим демонтаж старого котельцового забора, который уже находится практически в разрушенном состоянии. Здесь будет установлено новое основание и кирпич под расшивку. Также будет разобрана триумфальная арка и будут установлены новые гранитные плиты. Фамилии будут сохранены. Через неделю приступим к бетонным работам», - отметила представитель строительной фирмы Ирина Бондаренко.
Отметим, что в 2011 году памятное место газифицировали, подвели воду и электроснабжение. За несколько лет на мемориальном комплексе вымостят дорожки, построят новое ограждение, заменят ниши с именами погибших. Братские могилы будут облицованы новой плиткой.
Реконструируется сейчас и памятник советскому воину-освободителю с детьми, который был установлен в 1949 году.