В Амурской области планируется пустить беспилотные грузовики по мосту Благовещенск - Хэйхэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Амурской области.
Отмечается, что предложение обсуждалось в Пекине в ходе международного форума «Один пояс - один путь». Использование грузовиков, которыми управляет искусственный интеллект, в международных перевозках позволит значительно упростить административные процедуры, пишет gazeta.ru
Стороны намерены развивать это направление, так как организация такого формата требует специальной инфраструктуры.
До этого президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль заявил, что несмотря на постепенное внедрение в сферу перевозок беспилотных грузовиков, профессия водителя-экспедитора будет востребованной еще минимум 15 лет.
В июне по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву начали движение беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ». Отмечалось, что несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина: о чем беседовали лидеры двух стран
В Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина во второй день визита российского лидера в Китай, передает РИА Новости.
Беседа длилась более полутора часов, политики обсудили целый ряд вопросов экономического и политического характера.
Переговорам лидеров двух стран предшествовали выступления на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс — один путь". Основные тезисы - в подборке Sputnik
Товарооборот достиг исторического рекорда
Как отметил Си Цзиньпин, товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной лидерами двух стран планке в 200 миллиардов долларов.
"Двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной нами цели в 200 миллиардов долларов", - заявил китайский лидер.
Владимир Путин добавил, что по итогам года эта цифра будет превышена.
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал президент России.
Говоря об экономических успехах Китая, Путин отметил, что ни один мировой лидер на 100 процентов не знает, как будет исполняться то, что он планирует, но у КНР все получается.
"Мы очень рады за вас и за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущества", — сказал российский лидер. О железнодорожных маршрутах и Севморпути
Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладной железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая, тихоокеанских портов, сообщил Владимир Путин. В числе других планов по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры он упомянул международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент РФ.
"Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", - заявил президент РФ.
Путин заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Севморпути. Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем его протяжении станет круглогодичной, уточнил он.
"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - сказал Путин.
Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран.
"Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил лидер КНР.
О крепкой дружбе и защите международной справедливости
Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости, а также способствовать миру и процветанию во всем мире, заявил Си Цзиньпин.
"Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран, неуклонно обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, быть воплощением ответственности крупных стран, чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать общему развитию мира", - отметил он.
Си Цзиньпин напомнил, что лидеры двух стран с 2013 года провели 42 встречи, наладили хорошие деловые отношения и крепкую дружбу. Он подчеркнул, что для глав России и Китая уже стало доброй многолетней традицией посещение крупных дипломатических мероприятий, проводимых в Москве и Пекине. "Господин президент третий раз подряд участвует в форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", что отражает поддержку России в отношении совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", - добавил Си Цзиньпин.
Владимир Путин подчеркнул востребованность тесной внешнеполитической координации в нынешних условиях. Именно так выстраивают сотрудничество Россия и Китай. Поздравив "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР, Путин отметил, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического "Шелкового пути", выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".
"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин.
Идеи России о Евразии и неприятие КНР блоковой политики
Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил Си Цзиньпин.
"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", - подчеркнул китайский лидер.
Владимир Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса и указал на созвучность инициативы "Один пояс, один путь" с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
"Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. (...) Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство, как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН - и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", - сказал Путин.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.