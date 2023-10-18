фото: noi.md Республика Молдова будет применять международные санкции, проект, предусматривающий механизм их реализации, кабинет министров утвердил на своем заседании в среду, 18 октября, передаёт md.sputniknews
"С сегодняшнего дня у нас есть четкий и эффективный механизм применения ограничительных мер. Активы тех, кто находится под международными санкциями, к которым присоединилась Республика Молдова, будут немедленно арестованы и, возможно, секвестированы в интересах соответствующих сторон", – заявил на заседании премьер-министр Дорин Речан.
Согласно проекту, будут подлежать санкциям государства, правительства, физические или юридические лица и организации, которые совершили геноцид, преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, допустили рабство, казни, убийства, похищение людей, произвольные аресты или задержания или другие тяжкие нарушения и злоупотребления.
Международные ограничительные меры могут быть применены на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, так и в отношении молдавских граждан и юридических лиц из нашей страны, если будет установлено, что они уклоняются от уголовного преследования, передаёт noi.md
Под действие закона также подпадают лица, которые "в настоящее время или в течение последних десяти лет" являются фактическими бенефициарами "юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц - с учетом ограничений".
Ограничения также будут наложены, если они получали вознаграждение или имели совместные деловые отношения с субъектами санкций.
Ожидается, что после голосования кабинета министров законопроект будет рассмотрен и вынесен на утверждение парламентом.