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Молдова присоединяется к международным санкциям

Молдова присоединяется к международным санкциям
фото: noi.md
Республика Молдова будет применять международные санкции, проект, предусматривающий механизм их реализации, кабинет министров утвердил на своем заседании в среду, 18 октября, передаёт md.sputniknews

"С сегодняшнего дня у нас есть четкий и эффективный механизм применения ограничительных мер. Активы тех, кто находится под международными санкциями, к которым присоединилась Республика Молдова, будут немедленно арестованы и, возможно, секвестированы в интересах соответствующих сторон", – заявил на заседании премьер-министр Дорин Речан.

Согласно проекту, будут подлежать санкциям государства, правительства, физические или юридические лица и организации, которые совершили геноцид, преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, допустили рабство, казни, убийства, похищение людей, произвольные аресты или задержания или другие тяжкие нарушения и злоупотребления.

Международные ограничительные меры могут быть применены на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, так и в отношении молдавских граждан и юридических лиц из нашей страны, если будет установлено, что они уклоняются от уголовного преследования, передаёт noi.md

Под действие закона также подпадают лица, которые "в настоящее время или в течение последних десяти лет" являются фактическими бенефициарами "юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц - с учетом ограничений".

Ограничения также будут наложены, если они получали вознаграждение или имели совместные деловые отношения с субъектами санкций.

Ожидается, что после голосования кабинета министров законопроект будет рассмотрен и вынесен на утверждение парламентом.
  • Вчера, 18:30
  • DTV
  • Просмотров: 77
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