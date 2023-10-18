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На автодороге Тирасполь – Незавертайловка столкнулись два автомобиля

На автодороге Тирасполь – Незавертайловка столкнулись два автомобиля
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла 17 октября на пятом километре автодороги Тирасполь – Незавертайловка, недалеко от с. Суклея.

В «Мицубиси», за рулём которого был 19-летний водитель, врезался «Опель». Второй иномаркой управлял 18-летний парень, в его машине был друг, которому 19.

После удара «Опель» выехал за пределы обочины в поле.

Как пояснили водители сотрудникам ГАИ, ехали со скоростью около 90 км/ч на дистанции примерно 20 метров друг от друга. Когда «Мицубиси» резко сбросил скорость, водитель «Опеля», пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо и далее не справился с управлением.

Скорую помощь и сотрудников ГАИ вызвали очевидцы.

Водители отделались ушибами и ссадинами, а другу-пассажиру из «Опеля» понадобилась медицинская помощь. Он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.

Иномарки получили механические повреждения.

По факту ДТП госавтоинспекторы проводят разбирательство.

На автодороге Тирасполь – Незавертайловка столкнулись два автомобиля

На автодороге Тирасполь – Незавертайловка столкнулись два автомобиля
фото: mvdpmr
  • Вчера, 18:42
  • DTV
  • Просмотров: 63
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