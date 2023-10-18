Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла 17 октября на пятом километре автодороги Тирасполь – Незавертайловка, недалеко от с. Суклея.
В «Мицубиси», за рулём которого был 19-летний водитель, врезался «Опель». Второй иномаркой управлял 18-летний парень, в его машине был друг, которому 19.
После удара «Опель» выехал за пределы обочины в поле.
Как пояснили водители сотрудникам ГАИ, ехали со скоростью около 90 км/ч на дистанции примерно 20 метров друг от друга. Когда «Мицубиси» резко сбросил скорость, водитель «Опеля», пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо и далее не справился с управлением.
Скорую помощь и сотрудников ГАИ вызвали очевидцы.
Водители отделались ушибами и ссадинами, а другу-пассажиру из «Опеля» понадобилась медицинская помощь. Он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.
Иномарки получили механические повреждения.
По факту ДТП госавтоинспекторы проводят разбирательство.