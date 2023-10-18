Министерство внутренних дел ПМР напоминает о том, что в Приднестровье запрещено сжигать листву, листья и мусор. Нарушители будут оштрафованы.
Максимальный размер штрафа для граждан составляет до тысячи рублей ПМР, для юридических лиц – 3680 рублей ПМР.
При сжигании листвы и мусора в атмосферу попадают вредные вещества (угарный газ, тяжёлые металлы, ряд канцерогенных соединений), наносящие урон здоровью граждан, а также негативно влияющие на экологию.
Сотрудники карантинно-экологической милиции регулярно проводят профилактические рейды по выявлению мест, где незаконно сжигают листву и другой мусор. Нарушителей выявляют в том числе с помощью летающих камер. Техническое устройство помогает быстро и точно зафиксировать факт противоправных действий.
Правоохранители призывают граждан оказывать содействие милиции и отправлять фото или видео правонарушений в Viber или Telegram подразделений МВД ПМР. Также можно позвонить на линию «102» в любом населённом пункте Приднестровья.