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За сжигание листвы предусмотрены внушительные штрафы

За сжигание листвы предусмотрены внушительные штрафы
иллюстрация МВД ПМР

Министерство внутренних дел ПМР напоминает о том, что в Приднестровье запрещено сжигать листву, листья и мусор. Нарушители будут оштрафованы.

Максимальный размер штрафа для граждан составляет до тысячи рублей ПМР, для юридических лиц – 3680 рублей ПМР.

При сжигании листвы и мусора в атмосферу попадают вредные вещества (угарный газ, тяжёлые металлы, ряд канцерогенных соединений), наносящие урон здоровью граждан, а также негативно влияющие на экологию.

Сотрудники карантинно-экологической милиции регулярно проводят профилактические рейды по выявлению мест, где незаконно сжигают листву и другой мусор. Нарушителей выявляют в том числе с помощью летающих камер. Техническое устройство помогает быстро и точно зафиксировать факт противоправных действий.

Правоохранители призывают граждан оказывать содействие милиции и отправлять фото или видео правонарушений в Viber или Telegram подразделений МВД ПМР. Также можно позвонить на линию «102» в любом населённом пункте Приднестровья.

За сжигание листвы предусмотрены внушительные штрафы
  • Вчера, 18:50
  • DTV
  • Просмотров: 74
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