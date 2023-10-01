К концу марта 2023 года более 90 000 человек в Республике Молдова уплатили единовременный взнос на медицинское страхование, что на 30 000 больше, чем в предыдущие годы.
Об этом сообщил Ион Додон, директор Национальной компании медицинского страхования. По его словам, цель властей - вовлечь в систему больше людей, передает radiomoldova.md
"Подавляющее большинство граждан Республики Молдова уплатили взносы на медицинское страхование до 31 марта текущего года. Отрадно, что значительная часть этих граждан впервые включена в систему обязательного медицинского страхования.
В 2024 году размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование не изменится. Он останется 12636 леев, но для людей, которые заплатят страховой взнос до 31 марта, размер взноса для этих людей составит от 1014 до максимум 4 056 леев", - сказал Ион Додон.
Он напомнил, что недавно по инициативе правительства в парламент был направлен проект об отмене ответственности за неуплату в срок страховых взносов в фиксированном размере.
По мнению главы CNAM, это позволит исключить финансовое давление на заинтересованных лиц.