Dnestr.TV

 
0

Цена медполиса в Молдове не изменится: максимум - 12 636 леев

Цена медполиса в Молдове не изменится: максимум - 12 636 леев
фото из открытых источников

К концу марта 2023 года более 90 000 человек в Республике Молдова уплатили единовременный взнос на медицинское страхование, что на 30 000 больше, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщил Ион Додон, директор Национальной компании медицинского страхования. По его словам, цель властей - вовлечь в систему больше людей, передает radiomoldova.md

"Подавляющее большинство граждан Республики Молдова уплатили взносы на медицинское страхование до 31 марта текущего года. Отрадно, что значительная часть этих граждан впервые включена в систему обязательного медицинского страхования.

В 2024 году размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование не изменится. Он останется 12636 леев, но для людей, которые заплатят страховой взнос до 31 марта, размер взноса для этих людей составит от 1014 до максимум 4 056 леев", - сказал Ион Додон.

Он напомнил, что недавно по инициативе правительства в парламент был направлен проект об отмене ответственности за неуплату в срок страховых взносов в фиксированном размере.

По мнению главы CNAM, это позволит исключить финансовое давление на заинтересованных лиц.
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 60
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна