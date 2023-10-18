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Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Украины пойдет через Приднестровье

Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Украины пойдет через Приднестровье
фото: yuginform.com украинские железные дороги

Благодаря новому железнодорожному коридору украинские зерновые грузы будут проходить через Приднестровье без остановок и досмотра. Товарные составы проследуют маршруту Тигина (Бендеры, ПМР) — Басарабяска — Джурджулешты до границы с Румынией и прибудут в порт Констанца, сообщает Еadaily

Для начала работы коридора таможенные органы Молдовы и и Украины подписали протокол о совместном контроле на железнодорожном пункте пропуска Новосавицкое — Кучурган. Это соглашение позволит упростить транзит украинского зерна через территорию РМ в ЕС.

После выхода России из так называемой «зерновой сделки» и ударов по инфраструктуре украинских портов на Черном море и Дунае Молдова и Румыния становятся основным логистическим хабом, через который Киев планирует перемещать грузы не только гуманитарного назначения.

Неделю назад глава киевского режима Владимир Зеленский посетил Бухарест, где с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудил укрепление оборонной коалиции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это соглашение благоприятно влияет на диверсификацию двусторонней торговли и укрепление коридоров солидарности в направлении ЕС. В Бухаресте также договорились об увеличении вдвое объемов украинского зерна, ежемесячно проходящего через румынские порты.

Напомним, в марте 2022 года украинские вооруженные формирования взорвали пути железнодорожного моста через реку Кучурган на границе с Приднестровьем. Эта ветка использовалась для пассажирского и грузового сообщения Украины с Приднестровьем и Молдовой. Сейчас по ней восстанавливается движение. Сухопутные КПП на границе региона остаются заблокированными.

После начала российской спецоперации все переходы в направлении ПМР были остановлены, а блок-посты на них усилены. Украинские власти объясняли это тем, что опасаются нападения со стороны размещенной в регионе Оперативной группы российских войск.

  • Вчера, 19:46
  • DTV
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