Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал", сообщил ТАСС
"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал", - объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".
"Это не угроза", - отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.
Президент объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в этот конфликт.
"Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу", - констатировал он. "Вот они взяли [и] затащили две авиационные группировки в Средиземное море", - привел пример действий США глава российского государства