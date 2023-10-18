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Путин: самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать пространство над Черным морем

Путин: самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать пространство над Черным морем
стоп-кадр видео с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал", сообщил ТАСС

"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал", - объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".

"Это не угроза", - отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

Президент объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в этот конфликт.

"Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу", - констатировал он. "Вот они взяли [и] затащили две авиационные группировки в Средиземное море", - привел пример действий США глава российского государства
  • Вчера, 19:56
  • DTV
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