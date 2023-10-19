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В Вашингтоне задержали 500 протестующих против боевых действий в Газе

В Вашингтоне задержали 500 протестующих против боевых действий в Газе
фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В акции протеста против боевых действий в секторе Газа, прошедшей в Вашингтоне, приняли участие 10 000 человек, 500 из которых были задержаны. Об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), которое является одним из организаторов демонстрации, передаёт vedomosti.ru

«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 000 вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», – говорится в сообщении.

Согласованная акция протеста проходила 18 октября в районе Капитолийского холма, но позже демонстранты двинулись в сторону здания Кэннона комплекса американского Капитолия.

В результате они проникли внутрь ротонды и несколько раз прервали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью.

После этого полиция начала задерживать митингующих.

На странице полиции Капитолия в X сообщалось о трех арестованных. Там добавили, что сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты». По состоянию на 01:00 мск 19 октября в ротонде не оставалось протестующих.

Fox News со ссылкой на полицию Капитолия ранее сообщал о 300 задержанных в ходе акции протеста.

В среду, 18 октября, США наложили вето на резолюцию ООН, которая осуждала любое насилие против гражданских лиц в войне Израиля и ХАМАС и призвала предоставить гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщает AP News.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совбез ООН должен дать возможность текущим дипломатическим усилиям, в том числе президента США Джо Байдена, сначала «выяснить больше фактов на месте». Она также раскритиковала резолюцию за то, что она «не подчеркивает право Израиля на самооборону».

  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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