В акции протеста против боевых действий в секторе Газа, прошедшей в Вашингтоне, приняли участие 10 000 человек, 500 из которых были задержаны. Об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), которое является одним из организаторов демонстрации, передаёт vedomosti.ru
«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 000 вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», – говорится в сообщении.
Согласованная акция протеста проходила 18 октября в районе Капитолийского холма, но позже демонстранты двинулись в сторону здания Кэннона комплекса американского Капитолия.
В результате они проникли внутрь ротонды и несколько раз прервали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью.
После этого полиция начала задерживать митингующих.
На странице полиции Капитолия в X сообщалось о трех арестованных. Там добавили, что сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты». По состоянию на 01:00 мск 19 октября в ротонде не оставалось протестующих.
Fox News со ссылкой на полицию Капитолия ранее сообщал о 300 задержанных в ходе акции протеста.
В среду, 18 октября, США наложили вето на резолюцию ООН, которая осуждала любое насилие против гражданских лиц в войне Израиля и ХАМАС и призвала предоставить гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Об этом сообщает AP News.
Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совбез ООН должен дать возможность текущим дипломатическим усилиям, в том числе президента США Джо Байдена, сначала «выяснить больше фактов на месте». Она также раскритиковала резолюцию за то, что она «не подчеркивает право Израиля на самооборону».