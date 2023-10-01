Школьникам, достигшим возраста 14 лет, больше не придется получать согласие органов опеки и попечительства для заключения трудового договора. Достаточно будет письменного согласия одного из родителей или законного представителя. Внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс ПМР для упрощения действующей процедуры предложили депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева и Олег Петрик, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
По мнению авторов, зачастую школьники работают во время каникул – менее трех месяцев. Это летние подработки, не требующие специальных профессиональных знаний и навыков и не причиняющие вред здоровью, – благоустройство и озеленение парков, сельскохозяйственные работы, помощь в библиотеках и музеях. В то же время процесс получения согласия органа опеки замедляет процесс трудоустройства и не оставляет школьникам времени на работу, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Комитет по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства будет рекомендовать принять проект закона во втором неокончательном чтении на одном из ближайших пленарных заседаний и продолжить работу над ним в третьем чтении. Соответствующие изменения необходимо будет внести и в Закон ПМР «Об организации и осуществлении деятельности по опеке (попечительству) в Приднестровской Молдавской Республике».