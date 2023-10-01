В январе-августе 2023 г., в сравнении с тем же периодом 2022 г., Молдова сократила объёмы экспорта на 9,8% – до $2 млрд 668 млн.
Как сообщили в Национальном бюро статистики республики, при этом экспорт отечественных товаров за 8 мес. 2023 г. составил $1 млрд 818,5 млн (68,2% от общего объёма), снизившись на 13,7%. Реэкспорт иностранных товаров в январе-августе 2023 г. составил $849,5 млн (31,8% от общего объёма), что на 0,2% меньше показателя того же периода 2022 г. При этом, реэкспорт товаров после переработки (одежда, обувь, электропроводка и кабель, продукция для автопромышленности, очищенные орехи, мебель, текстильная продукция, игрушки и т. д.) составил 13,9% в общем объёме экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров (бензин, дизтопливо, транспортные средства, орехи, лекарства, подсолнечное масло, семена подсолнечника, сигареты, винные дистилляты и крепкие напитки, трикотажные изделия, эфирные масла, парфюмерно-косметические изделия, часы и пр.) – 17,9%, пишет kp.md ссылаясь на infomarket.md.
По данным НБС, для экспорта товаров за границу в указанный период чаще всего использовался автотранспорт – 81,6% от общего объёма. За ним следует морской транспорт – 13,2%, железнодорожный – 3,1%, воздушный – 1,1%, фиксированные транспортные установки (1%). В целом молдавский экспорт в страны Евросоюза в январе-августе 2023 г., в сравнении с аналогичным периодом 2022 г., сократился на 4,3% – до $1 млрд 682,9 млн, в страны СНГ – вырос на 4,7% – до $652 млн, а в другие страны снизился на 42,3% – до $333,05 млн. Доля стран ЕС в общем объёме молдавского экспорта за указанный период увеличилась с 59,45% до 63,08%, доля стран СНГ – выросла с 21,04% до 24,44%, а доля стран, не входящих в ЕС и СНГ, уменьшилась с 19,51% – до 12,48%.
Основными странами назначения молдавского экспорта были: Румыния (33,3% от общего объёма), Украина (16,6%), Италия (6,8%), Германия (5,4%), Россия и Чехия (по 3,8%), Турция (3,6%), Польша (2,9%), Беларусь (2,2%), Болгария и Испания (по 1,6%), США (1,3%), Венгрия (1,2%), Казахстан, Нидерланды и Франция (по 1,1%), Великобритания и Ливан (по 1%), Греция и Кипр (по 0,9%) и Швейцария (0,8%).
В структуре молдавского экспорта наиболее значительные доли были у следующих групп товаров: электрические машины и их части (15,6%); нефть, нефтепродукты и сопутствующие товары (11,8%); зерновые и препараты на их основе (9,4%); овощи и фрукты (7,8%); одежда и аксессуары (7,4%); растительные жиры и масла (6,4%); масличные семена и плоды (6,4%); алкогольные и безалкогольные напитки (5%); мебель и фурнитура (3,6%); неметаллические минеральные изделия (2,9%); пряжа, ткани, текстиль (2,1%); автотранспортные средства (1,8%).