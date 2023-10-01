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Оператор HiSky отменяет все рейсы Кишинёв – Тель-Авив

Оператор HiSky отменяет все рейсы Кишинёв – Тель-Авив
Фото: airlinestravel.ro

21 октября авиаперевозчик объявил о приостановке полетов в/из Израиля.

«Будучи ответственными за вашу безопасность, мы хотим сообщить вам, что по соображениям безопасности все рейсы HiSky в/из Тель-Авива временно приостановлены. Приносим извинения за любые неудобства, которые это может причинить. [...] Мы будем внимательно следить за ситуацией и вернемся с периодическими обновлениями относительно возобновления полетов в Тель-Авив», – сообщает HiSky путешественникам, пишет noi.md со ссылкой на agora.md

Последний рейс HiSky, прибывший в Республику Молдова из Израиля, был выполнен сегодня ночью в 1:30. С другой стороны, источник утверждает, что FlyOne продолжает выполнять регулярные рейсы из Тель-Авива.

Таким образом, следующий вылет из Израиля запланирован на 23 октября в 3:40. По крайней мере, так показывает табло Международного аэропорта Кишинева.

Оператор HiSky отменяет все рейсы Кишинёв – Тель-Авив
  • Сегодня, 20:48
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