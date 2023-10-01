21 октября авиаперевозчик объявил о приостановке полетов в/из Израиля.
«Будучи ответственными за вашу безопасность, мы хотим сообщить вам, что по соображениям безопасности все рейсы HiSky в/из Тель-Авива временно приостановлены. Приносим извинения за любые неудобства, которые это может причинить. [...] Мы будем внимательно следить за ситуацией и вернемся с периодическими обновлениями относительно возобновления полетов в Тель-Авив», – сообщает HiSky путешественникам, пишет noi.md со ссылкой на agora.md
Последний рейс HiSky, прибывший в Республику Молдова из Израиля, был выполнен сегодня ночью в 1:30. С другой стороны, источник утверждает, что FlyOne продолжает выполнять регулярные рейсы из Тель-Авива.
Таким образом, следующий вылет из Израиля запланирован на 23 октября в 3:40. По крайней мере, так показывает табло Международного аэропорта Кишинева.