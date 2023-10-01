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Молдавская компания купила в Турции газ, но до Молдовы он не дошёл

Молдавская компания купила в Турции газ, но до Молдовы он не дошёл
Фото: открытые источники

Прошло почти три недели с тех пор, как компания East Gas Energy Trading (EGET) подписала контракт с турецкой компанией Botaș на поставку 2 млн кубометров природного газа в сутки в Молдову с 1 октября 2023 года.

Но газ до Молдовы так и и не дошел, сообщает yellowpages.md со ссылкой на RISE Moldova.

Издание поговорило с Николаем Габораком, консультантом East Gas Energy Trading и аудитором Moldovagaz, о том, как заключался контракт и где находится газ.

По словам Габорака, для участия в сделке EGET-BOTAȘ он взял отпуск за свой счет на основном месте работы.

«Если я начну рассказывать вам эту историю, то она покажется вам чем-то из области фантастики. Я, как только в декабре 2022 года открылся газовый рынок в Молдове, начал интересоваться этой сферой, потому что я активно занимался трейдингом еще в Лондоне, в брокерской компании. […] В Лондоне у меня появились друзья из разных мест. Один из близких друзей, с которым мы видимся и по сей день, — сын влиятельного еврея в Израиле, но речь не об Илане Шоре», — рассказал аудитор.

По его словам цель контракта с Botaș не на самом деле не касалась молдавского газового рынка.

«Мы взяли газ, но не привезли его в Молдову. Изначально такой цели не было. […] Когда мы подписывали [соглашение с BOTAȘ], то весь объем уже был продан клиенту в Балканском регионе, но когда на прошлой неделе (2-8 октября — ред.) цена упала, он расторг договор, и мы остались без денег, с большим количеством газа и контрактными условиями с BOTAȘ. Решение требует времени, поэтому мы искали других покупателей», — поясняет он.

Таким образом, по словам Габорака, часть первой партии газа, законтрактованной EGET у BOTAȘ, была продана компаниям, а остальное хранится в Украине.

Что касается закупочной цены на газ, то, по словам Габорака, она колеблется в районе 300 евро за тысячу кубометров. «Но это цена за октябрь, за ноябрь цена будет другой», — подчеркивает он. Это связано с тем, что соглашение с турецкой компанией составлено таким образом, что позволяет пересматривать цену каждый месяц, в зависимости от конъюнктуры рынка, и покупатель получает фиксированную скидку на весь месяц вперед, в последний день текущего месяца, пишет RISE Moldova.

В отношении происхождения газа, то, по словам Габорака, компания BOTAȘ заявила, что около 20-25% поступающего к ним газа — из России, но это для внутреннего рынка.

«Но если он попадает в трубу, то что, не смешивается с газом другого происхождения? Это больше спекуляция для политиков. Единственное, на что наложено табу, — это иранский газ, его нельзя принимать. Мы даже попросили сертификат происхождения, но в BOTAȘ нам сказали, что не могут его предоставить, поскольку не являются производителями, а только трейдерами», — пояснил Габорак.

Он также утверждает, что у EGET есть клиенты в Молдове, которым она продает газ, но говорит, что он поступает «не из объема, купленного у BOTAȘ, а из Украины или со свободного рынка».

  • Сегодня, 09:28
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