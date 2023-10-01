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В Молдове наметилось первое осеннее подорожание картофеля

В Молдове наметилось первое осеннее подорожание картофеля
Фото: открытые источники

Во второй декаде октября после двухнедельного периода стабилизации на плодоовощном рынке Молдовы наметился ощутимый — на 17%, в среднем до 6 леев/кг, /кг – рост цен на картофель. Первый в этой осени. На текущей неделе цены, как минимум, не снизились. Основная масса сделок купли-продажи картофеля на городских рынках Молдовы также совершалась по ценам 5-6 леев/кг. Хотя на севере страны картофель обычного качества в отдельные дни предлагался по 4 лея/кг ($0,21/кг), тогда как на юге оптовые продавцы пытались поднять цены на крупный картофель без следов заболеваний (сухой и мокрой гнили) до 7 леев/кг ($0,38/кг) и выше, сообщает EastFruit.

Чем объясняется расширяющийся диапазон и постепенное подорожание картофеля?

Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы отмечают, что из-за теплой и преимущественно сухой погоды уборка картофеля в стране затянулась. Отдельные хозяйства, в которых процесс производства этой культуры не полностью механизирован, завершат сбор урожая, в лучшем случае на следующей неделе. Урожайность позднего картофеля в нынешнем году в большинстве специализированных хозяйств высокий, до 40-45 т/га. Однако, из-за специфичных погодных условий и того, что фермеры не аккуратно соблюдают нормы севооборота, часть клубней в разной степени повреждена заболеваниями. Такой картофель сразу попадает на рынок и «поддавливает» цены.

Помимо этого, в конце сентября на молдавский рынок поступили существенные партии украинского картофеля. В октябре эти поставки почти прекратились из-за небольшого подорожания картофеля в Украине. К середине месяца объемы ввезенного импортного картофеля в Молдове иссякли. При этом в стране постепенно повышается спрос на картофель – домохозяйства формируют зимние запасы. Видимо, это создает предпосылки для подорожания картофеля — это с одной стороны, а с другой – для возобновления его поставок из Украины.
  • Сегодня, 09:34
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