Во второй декаде октября после двухнедельного периода стабилизации на плодоовощном рынке Молдовы наметился ощутимый — на 17%, в среднем до 6 леев/кг, /кг – рост цен на картофель. Первый в этой осени. На текущей неделе цены, как минимум, не снизились. Основная масса сделок купли-продажи картофеля на городских рынках Молдовы также совершалась по ценам 5-6 леев/кг. Хотя на севере страны картофель обычного качества в отдельные дни предлагался по 4 лея/кг ($0,21/кг), тогда как на юге оптовые продавцы пытались поднять цены на крупный картофель без следов заболеваний (сухой и мокрой гнили) до 7 леев/кг ($0,38/кг) и выше, сообщает EastFruit.
Чем объясняется расширяющийся диапазон и постепенное подорожание картофеля?
Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы отмечают, что из-за теплой и преимущественно сухой погоды уборка картофеля в стране затянулась. Отдельные хозяйства, в которых процесс производства этой культуры не полностью механизирован, завершат сбор урожая, в лучшем случае на следующей неделе. Урожайность позднего картофеля в нынешнем году в большинстве специализированных хозяйств высокий, до 40-45 т/га. Однако, из-за специфичных погодных условий и того, что фермеры не аккуратно соблюдают нормы севооборота, часть клубней в разной степени повреждена заболеваниями. Такой картофель сразу попадает на рынок и «поддавливает» цены.
Помимо этого, в конце сентября на молдавский рынок поступили существенные партии украинского картофеля. В октябре эти поставки почти прекратились из-за небольшого подорожания картофеля в Украине. К середине месяца объемы ввезенного импортного картофеля в Молдове иссякли. При этом в стране постепенно повышается спрос на картофель – домохозяйства формируют зимние запасы. Видимо, это создает предпосылки для подорожания картофеля — это с одной стороны, а с другой – для возобновления его поставок из Украины.