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Словения ввела контроль на границах с Венгрией и Хорватией

Словения ввела контроль на границах с Венгрией и Хорватией
Фото: By Euronews

Власти Словении ввели контроль на границах с Хорватией и Венгрией из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Ограничения продлятся десять дней.

Официальная причина — "борьба с терроризмом и организованной преступностью". Ограничения продлятся до 31 октября, сообщает euronews.com

Ранее контроль на границе со Словенией ввели Италия и Австрия.

"Пограничный контроль в этих пунктах пропуска осуществляется целенаправленно, то есть он направлен на выявление лиц, которые представляют опасность для общественного порядка, способны совершить террористические акты и несут угрозы для Республики Словения", — заявил представитель словенской полиции Вильем Тошкан.

Из-за контроля на въездах в Словению собрались очереди из машин, в которых можно провести около часа. Тем не менее полиция обещает, что ожидание не будет слишком долгим, так как проверять будут не все автомобили.
  • Сегодня, 10:24
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