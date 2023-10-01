Сегодня наиболее популярным сортом бананов, которые продаются по всему миру и занимают 47% международного рынка бананов, является кавендиш. Он сменил на этом посту своего предшественника — сорт гро мишель — в 1950-х годах, после полного уничтожения того грибковым заболеванием. Теперь ученые констатируют, что кавендиш может ждать та же участь, сообщает vokrugsveta.ru
Грибок эволюционировал и научился поражать сорт, у которого был к нему иммунитет. Пока у специалистов нет согласия в том, какими методами можно спасти самые популярные бананы в мире.
Банан сохнет с корня
Бананы кавендиш завоевали лидирующие позиции на рынке благодаря своей практичности: сорт наиболее устойчив к болезням, плоды могут дольше храниться, что важно при транспортировке, и занимают меньше места при выращивании на фермах — то есть на одном и том же участке можно вырастить этих бананов больше, чем бананов другого сорта.
Однако одна болезнь все-таки нашла уязвимое место у этого стойкого сорта. В прошлом столетии это уже произошло с основным экспортируемым сортом гро мишель. Его корни поразил грибок Fusarium oxysporum, вызывающий фузариозное увядание, или так называемую панамскую болезнь.
Одна из его форм, TR1 (тропическая раса — 1), начала заражать бананы в 1876 году, а к 1950–60-м годам полностью уничтожила фермы, где выращивали гро мишель. Производителям пришлось искать новый сорт.
У кавендиш изначально был иммунитет к TR1. Но в 1997 году в Австралии ученые обнаружили, что бананы этого сорта были заражены грибком. Исследования показали, что это новый штамм панамской болезни, тропическая раса — 4, к которой растения оказались восприимчивы.
Инфекция начинается с корней, оттуда распространяется и лишает дерево возможности поглощать воду и осуществлять фотосинтез, что приводит к гибели.
Болезнь медленно распространялась по континенту и к 2015 году уже поразила фермы в крупнейшем штате по производству бананов Квинсленде. Затем ее выявили также на фермах в Индии и Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и совсем недавно в Южной Америке. Теперь ученые уже признают, что это новая вспышка, которая может привести к вымиранию сорта.
По пути яблок
Среди экспертов есть оптимисты, которые считают, что медленные темпы шествия болезни по планете дадут им еще как минимум десятилетие, чтобы найти лекарство. Многие ученые по всему миру уже работают над поиском путей спасения сорта.
Одни пытаются сделать сам кавендиш устойчивым к TR4, генетически модифицируя его, или найти ему замену с иммунитетом. Другие изобретают «прививку», пересаживая ткани с одного дерева на другое, чтобы изменить характеристики.
Третьи предлагают использовать естественный отбор — в Тайваньском научно-исследовательском институте бананы подвергают воздействию грибка и наиболее сильные саженцы исследуют. Так надеются выявить сильные стороны, помогающие выживать отдельным растениям, и помочь сорту эволюционировать.
Есть ботаники, которые вообще считают, что все эти методы не эффективны в долгосрочной перспективе: на каждый новый сорт найдется свой мощный патоген. И единственным решением будет отход от монокультуры и разведение множества разных сортов бананов. В пример приводят яблоки, которые генетически разнообразны и не подвергаются такому массовому вымиранию.
Однако для бананов такой подход также приведет к значительному подорожанию: каждый сорт будет нуждаться в особых условиях для созревания (сейчас это происходит после сбора урожая) и перевозки.