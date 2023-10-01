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В Молдове будут тестировать водителей на наркотики
фото: Point.md
Парламент Республики Молдова принял во втором чтении поправки в закон о контроле и предупреждении злоупотребления алкоголем, незаконного потребления наркотиков и других психотропных веществ.
Тестирование на употребление наркотиков будет проходить с помощью калиброванных технических средств, таких как наркотестер Drager - Drug Test 5000, передает Point.md ссылаясь на infotag.md.
Процедура будет аналогична процедуре тестирования на алкотестере.
В то же время водители, в отношении которых возбужден процесс о правонарушении, будут обязаны безоговорочно согласиться на тестирование на наркотики по требованию сотрудников.
В настоящее время в Генеральном инспекторате полиции имеется десять устройств для тестирования на наркотики.
МВД намерено приобрести другое подобное оборудование через партнеров по развитию.
- Сегодня, 10:34
- DTV
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