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Румыния установила систему борьбы с дронами на границе с Украиной

Румыния установила систему борьбы с дронами на границе с Украиной
фото-коллаж 24tv.ua

Румыния установила систему борьбы с дронами на границе с Украиной. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщило местное издание Digi24.

Радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше. Президент страны Клаус Йоханнис заявил, что систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков БпЛА, передаёт korrespondent.net

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", - отметил Клаус Йоханнис.

Он подчеркнул, что систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия запускает по Украине.

Радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше, добавил Йоханнис.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали лишь цели более 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже почти до земли", - резюмировал румынский президент.

Напомним, румынские войска усиливают безопасность у границы с Украиной на фоне роста атак РФ на порты Измаил и Рени и случаи падения частей беспилотников в Румынии.
  • Сегодня, 10:53
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