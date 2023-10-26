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Данные из реестра пассажиров будут передавать в Европол

Данные из реестра пассажиров будут передавать в Европол
фото-коллаж: Point.md

В Молдове данные реестра пассажиров будут использоваться в сфере воздушного транспорта. За законопроект проголосовали накануне в первом чтении 65 депутатов парламента.

Так, данные из реестра имен пассажиров впоследствии смогут быть переданы компетентным органам страны и других государств, а также Европолу, передает moldpres.md

Авторы проекта утверждают, что это будет способствовать реализации мер безопасности за счет выявления лиц, связанных с террористическими группами и формированиями, подозреваемых в совершении террористических действий, или путешественников, представляющих угрозу национальной безопасности.

Сбор и использование данных реестра пассажиров позволит идентифицировать лиц, представляющих определенный риск, до того, как они достигнут пункта пересечения государственной границы, а компетентные органы смогут принять решение о дополнительных мерах, которые необходимо применить до их прибытия.

Согласно предложенному порядку, данные о пассажирах будут передаваться от авиаперевозчиков в отдел информации о пассажирах через систему «единого окна», а собирать эти данные сможет Генеральный инспекторат пограничной полиции.

В то же время данные могут передаваться другим государствам и международным организациям, включая Европол, в соответствии с положениями законодательства и международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

Отдел информации для пассажиров будет создан в составе Генерального инспектората пограничной полиции, а расходы на его функционирование будут покрыты Международной организацией по миграции.
  • Сегодня, 11:07
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