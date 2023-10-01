С 7 ноября 2023 года вступают в силу изменения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, информирует NewsPMR.Com
Законодательный акт дополнен статьей «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами», следующего содержания:
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.4 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, – наказываются штрафом в размере от 1 700 до 3 000 РУ МЗП либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.4 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, – наказываются штрафом в размере от 1 700 до 3 000 РУ МЗП либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
* Расчетный уровень минимальной заработной платы в 2023-2024 гг. при штрафных санкциях – 18,4 руб. ПМР.
Статья 20.4 КоАП ПМР: «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами».