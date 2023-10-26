Законодательный орган денонсировал сегодня девять соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ).
Документы касаются сотрудничества с государствами СНГ в сфере обороны, в вопросах разоружения, обеспечения пограничных войск вооружением и военной техникой, взаимодействия в области информационной деятельности, взаимопомощи при авариях и других исключительных ситуациях в электроэнергетических цепях, относительно исследований научных и ядерных, сообщает moldpres.md
Решение о денонсации предложили Служба информации и безопасности, министерство обороны, министерство внутренних дел и министерство образования и исследований.
Денонсируемыми документами являются:
Соглашение между государствами-членами Содружества Независимых Государств о стратегических вооруженных силах;
Соглашение Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооружённых Силах и Пограничных войсках;
Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения;
Соглашение о взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на объектах электроэнергетики государств-участников Содружества Независимых Государств;
Соглашение о сотрудничестве государств — членов Содружества Независимых Государств при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций;
Соглашение о принципах обеспечения Пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств;
Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве министерства национальной безопасности Республики Молдова и Службы внешней разведки Российской Федерации в сфере информационной деятельности;
Устав Единого института ядерных исследований.
По мнению властей, все положения соответствующих соглашений неактуальны, неуместны и не соответствуют существующим реалиям, а денонсация этих документов не окажет негативного стратегического или оперативного воздействия.
В течение 2023 года Молдова завершила необходимые процедуры для денонсации 29 соглашений, подписанных в рамках СНГ – заявил пресс-секретарь правительства республики.