Dnestr.TV

 
0

Парламент Молдовы денонсировал за день девять соглашений с СНГ

Парламент Молдовы денонсировал за день девять соглашений с СНГ
фото: moldpres

Законодательный орган денонсировал сегодня девять соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ).

Документы касаются сотрудничества с государствами СНГ в сфере обороны, в вопросах разоружения, обеспечения пограничных войск вооружением и военной техникой, взаимодействия в области информационной деятельности, взаимопомощи при авариях и других исключительных ситуациях в электроэнергетических цепях, относительно исследований научных и ядерных, сообщает moldpres.md

Решение о денонсации предложили Служба информации и безопасности, министерство обороны, министерство внутренних дел и министерство образования и исследований.

Денонсируемыми документами являются:

Соглашение между государствами-членами Содружества Независимых Государств о стратегических вооруженных силах;

Соглашение Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооружённых Силах и Пограничных войсках;

Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения;

Соглашение о взаимопомощи при авариях и других чрезвычайных ситуациях на объектах электроэнергетики государств-участников Содружества Независимых Государств;

Соглашение о сотрудничестве государств — членов Содружества Независимых Государств при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций;

Соглашение о принципах обеспечения Пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений в образовательных учреждениях компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств;

Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве министерства национальной безопасности Республики Молдова и Службы внешней разведки Российской Федерации в сфере информационной деятельности;

Устав Единого института ядерных исследований.

По мнению властей, все положения соответствующих соглашений неактуальны, неуместны и не соответствуют существующим реалиям, а денонсация этих документов не окажет негативного стратегического или оперативного воздействия.

В течение 2023 года Молдова завершила необходимые процедуры для денонсации 29 соглашений, подписанных в рамках СНГ – заявил пресс-секретарь правительства республики.
  • Сегодня, 19:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна