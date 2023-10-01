Как сообщила пресс-служба МИД ПМР на текущей неделе приднестровская сторона инициировала проведение встречи экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики для обсуждения продолжающегося блокирования экспорта грузов промышленных предприятий Приднестровья.
Также в повестке проблематика импорта в Приднестровье цифрового рентген-аппарата, необходимого для противотуберкулезного диспансера Республиканской клинической больницы, и иные актуальные вопросы.
Молдавская сторона официальным письмом отказалась от проведения заседания в предложенные Приднестровьем сроки.
Безответственное отношение Кишинева к существующим инструментам переговорного процесса, созданным для решения насущных проблем, разрушает атмосферу диалога сторон и требует активизации посреднических усилий с целью восстановления функциональности переговорных механизмов, резюмирует mid.gospmr