Dnestr.TV

 
0

МИД ПМР: Молдова сорвала заседание экспертных групп по вопросам экономики

МИД ПМР: Молдова сорвала заседание экспертных групп по вопросам экономики
фото: novostipmr

Как сообщила пресс-служба МИД ПМР на текущей неделе приднестровская сторона инициировала проведение встречи экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики для обсуждения продолжающегося блокирования экспорта грузов промышленных предприятий Приднестровья.

Также в повестке проблематика импорта в Приднестровье цифрового рентген-аппарата, необходимого для противотуберкулезного диспансера Республиканской клинической больницы, и иные актуальные вопросы.

Молдавская сторона официальным письмом отказалась от проведения заседания в предложенные Приднестровьем сроки.

Безответственное отношение Кишинева к существующим инструментам переговорного процесса, созданным для решения насущных проблем, разрушает атмосферу диалога сторон и требует активизации посреднических усилий с целью восстановления функциональности переговорных механизмов, резюмирует mid.gospmr

  • Сегодня, 19:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна