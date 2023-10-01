В территориальных избирательных комиссиях завершилось досрочное голосование по дополнительным выборам в органы местного самоуправления.
С 27 октября досрочное голосование по дополнительным выборам народных депутатов местных советов народных депутатов, председателя Совета - главы администрации поселка проходит в участковых избирательных комиссиях, сообщает cikpmr.com
Проголосовать досрочно на своем избирательном участке можно и завтра, 28 октября, по личному письменному заявлению избирателя с предъявлением паспорта ПМР либо иного документа, удостоверяющего личность.
Центризбирком напоминает, что заранее отдать свой голос могут избиратели, которые в день голосования, 29 октября 2023 года, будут находиться за пределами республики, в служебной командировке, выполнять государственные или трудовые (служебные) обязанности.
29 октября в Григориопольском районе дополнительные выборы народных депутатов пройдут в советы народных депутатов: села Виноградное по избирательному округу № 2, поселка Глиное по избирательному округу № 1, села Ташлык по избирательному округу № 2.
В Карманово Григориопольского района избирателям предстоит выбрать народного депутата местного Совета народных депутатов по избирательному округу № 5 и председателя Совета - главу администрации посёлка.
В Рыбницком районе дополнительные выборы пройдут в советы народных депутатов: села Строенцы по избирательному округу № 1, Колбасны по избирательному округу № 6 и села Красненькое по избирательному округу № 8.
Найти адрес помещения для голосования своего избирательного участка можно с помощью цифрового сервиса «Найти свой избирательный участок» на сайте ЦИК ПМР.