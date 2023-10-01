В Молдове использование антибиотиков в пчеловодстве в профилактических целях будет запрещено. Такое положение содержится в законопроекте, принятом парламентом РМ в окончательном чтении, сообщает vedomosti.md
В случае непрофессиональных хозяйств пчеловод не может иметь более 30 пчелиных семей, передает ipn.md
Также устанавливается обязанность: продолжительность времени от взятия проб до их транспортировки в лабораторию должна составлять не более 72 часов для проб, замороженных при температуре минус 20 градусов Цельсия.
Согласно проекту, владельцы племенных пасек должны будут ежегодно представлять в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов регистр бонитировки пчелиных семей.